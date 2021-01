E che sabato 16 gennaio d’inferno amoroso per un segno d’Aria: le stelle di Paolo Fox non sono buone

ARIETE

Cari Ariete, in amore durante la giornata di domani ci saranno alcune tensioni: meglio affrontare tutto con calma. Per quanto riguarda il lavoro, concedetevi un momento di pausa e riflessioni per capire quali sono le cose importanti da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani – 16 gennaio 2021 – dopo due giorni pesanti, questo sabato riporterà l'armonia in amore. Per quanto riguarda il lavoro, le collaborazioni che nascono ora vanno valutate con calma: c'è qualcosa di poco chiaro.

GEMELLI

Cari Gemelli, se la tua storia d'amore è solida, domani cercate di essere calmi e di evitare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, sentirete la necessità di mettere ordine nella vostra vita, ma tutto vi sembrerà molto difficile da affrontare.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani – sabato 16 gennaio 2021 – la Luna sarà favorevole: buone notizie per l'amore. Capitolo lavoro: domani potrebbe arrivare una bella proposta e tante belle opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, Marte e Mercurio saranno contrari, Venere neutrale: in amore vi state facendo delle domande per capire se siete ancora innamorati. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo potrebbe portare buone intuizioni. Se dovete correre dei rischi, aspettate ancora qualche mese…

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia un giorno di agitazione in amore. Tranquilli: nulla di grave. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro atteggiamento nei confronti del futuro sarà positivo. Se lavorate sabato e domenica potreste affrontare qualche situazione complicata e controversa.

BILANCIA

Cari Bilancia, Mercurio è di nuovo dalla vostra parte: il fine settimana in amore sarà molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, certe situazioni presto si sbloccheranno anche se forse dovrete affrontare un contenzioso del passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà favorevole: approfittate di questo fine settimana per godervi l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete stanchi e nervosi: cercate di fare tutto con cautela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in serata in amore cercate di fare attenzione, potrebbe sembrarvi complicato anche quello che effettivamente non lo è. Per quanto riguarda il lavoro, avrete idee importanti che andranno sviluppate nei prossimi mesi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani sarà una giornata promettente per chi sta aspettando una risposta in amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete pronti ad avviare nuovi progetti? I più giovani potranno iniziare anche un lavoro part-time. Buone prospettive.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, negli ultimi tre giorni in amore anche se non è stato facile avete dovuto mantenere la calma. Capitolo lavoro: buone notizie in arrivo. La prossima settimana il Sole entrerà nel vostro segno.

PESCI

Cari Pesci, domani buone notizie per l'amore: la Luna è favorevole, ma anche Venere e Marte sono dalla tua parte. Giornata buona per fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, sembra essere arrivato il periodo giusto per progettare il vostro futuro.

