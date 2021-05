È confermato il ritorno di Hocus Pocus con le attrici originali

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy vestiranno ancora i panni delle sorelle Sanderson. Dopo il film del 1993, sono pronte a una nuova raccapricciante (ma anche buffa) avventura

Le voci si rincorrono ormai da anni. Ed ecco finalmente la conferma ufficiale: Hocus Pocus 2 si farà. Il seguito del film cult di Halloween prodotto dalla Disney nel 1993 vedrà la luce e, soprattutto, riunirà il trio di attrici che l’ha portato al successo, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola originale le vedeva nei panni delle sorelle Sanderson, streghe condannate alla prigionia durante la caccia alle streghe e risvegliate per errore ai giorni nostri; nonostante i loro tentativi di rapire dei bambini per guadagnare l’immortalità siano falliti, prima di scomparire lasciano intendere la possibilità di un ritorno.

E così, in effetti, sarà. Il sequel verrà diretto da Anne Fletcher (Ricatto d’amore, 27 volte in bianco) e centrato su tre giovani donne che ancora una volta risvegliano per errore le Sanderson, dovendo poi imbarcarsi nella missione di fermare le tre megere prima che possano mettere i loro artigli su degli innocenti bambini. “Oggi più che mai il mondo ha bisogno di ridere. E ci sarà molto da ridere con queste incredibili donne che interpretano i personaggi deliziosi di un film amatissimo”, ha dichiarato la regista. Per poi aggiungere: “Sono davvero grata di poter avere un ruolo nel riportare in vita queste streghe. Sarà una pellicola per tutti, per chi è cresciuto con il primo capitolo, ma anche per una nuova generazione di spettatori”.

Per anni alle protagoniste, soprattutto a Middler e Parker, era stato chiesto con insistenza se c’era la possibilità di un ritorno a Salem. Pur non dando risposte definitive, non hanno mai escluso del tutto l’ipotesi. Ma è solo dal 2019 che Disney ha iniziato a lavorare concretamente al progetto del sequel, arrivando finalmente in queste ore all’annuncio definitivo. Il nuovo film, pensato per debuttare direttamente sulla piattaforma streaming Disney+, arriverà sui nostri schermi nel corso del 2022.