e’-corsa-al-leggins-zara-indossato-da-chiara-ferragni,-costa-solo-20-euro-e-va-bene-sotto-ogni-cosa

Zara non sbaglia un colpo e ci viene incontro anche per i nostri outfit sportivi, creando gli indumenti giusti per ogni situazione. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i leggins creati per farvi sentire comode ma anche alla moda allo stesso tempo. E tra questi quello che ha indossato anche Chiara Ferragni che a volte ci inebria con qualche capo low cost che anche noi possiamo permetterci di avere nell’armadio. La moda degli ultimi tempi, poi, da sempre un occhio maggiore alla comodità e le tute ormai vengono indossate anche per un’uscita informale. ( continua dopo la foto)

E’ tempo di mezza stagione con l’arrivo di aprile bisogna cominciare a pensare alla prova costume. Finalmente possiamo cominciare a scoprire lembi di carne e usare indumenti più leggeri. Il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare.

Per più di due anni siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema. Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiamoni. Ma ora sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un leggins di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi. Trame a coste e stampe floreali, colori accesi e tagli a V che enfatizzano il giro vita. Che aspettate? Scegliete il vostro preferito.