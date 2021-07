È davvero impossibile non farci caso: è la straordinaria attrice italiana nel passato , l’avete riconosciuta?

Se guardate con attenzione questa foto, vi risulterà davvero difficile non riconoscerla: è la straordinaria attrice italiana in uno scatto del passato, chi è?

Riconoscete questa bellissima attrice in una foto del passato? Fonte Foto: Instagram

Nuova foto ed, ovviamente, nuovo “personaggio misterioso”. Questa volta, vi assicuriamo, vi lasceremo completamente senza parole. Chi è questa famosissima e straordinaria attrice italiana raffigurata in questo scatto riproposto in alto. Sia chiaro: non sappiamo esattamente quanti anni siano passati dalla foto e né tantomeno quanti ne abbia avuti all’epoca. Una cosa, pero, è certa: è bellissima.

Cosa ci dite voi, però? Siete riusciti a distinguerla? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, ci teniamo a dirvelo: se guardate con attenzione la foto, non faticherete affatto a capire di chi stiamo parlando. Anche perché, seppure siano passati anni dalla foto, l’attrice è completamente rimasta identica a quando era davvero giovanissima.

Chi è questa straordinaria attrice italiana in uno scatto del passato? Impossibile non riconoscerla!

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale proprio recentemente ha rivelato di aver subito un’operazione all’occhio per una semplice cataratta, siamo riusciti a rintracciare una scatto da giovanissima della straordinaria è formidabile attrice italiana. In alcuni dei nostri articoli, come senza alcun dubbio ricorderete, vi abbiamo mostrato incantevoli scatti del passato. A partire, quindi, dalla celebre cantante italiana fino alla simpaticissima e bellissima showgirl da adolescente, sono davvero tantissime le celebrità italiana che amano condividere scatti di sé di qualche anno fa. In questo caso, però, siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene. Guardate con attenzione lo scatto riproposto in alto: è davvero impossibile non riconoscerla. Avete proprio ragione, si: è proprio lei!

Stiamo parlando della bellissima Valeria Fabrizi, volto noto di tantissime serie televisive e pellicole cinematografiche davvero impressionanti. “Ero felice, mi feci scattare una foto”, ha scritto la straordinaria attrice a corredo di questo incantevole scatto del passato. Ma avete notato anche voi? Non soltanto, da come si può chiaramente vedere, l’attrice non è affatto cambiata negli anni, ma ha anche sempre mantenuta una certa eleganza.

Fonte Foto: Instagram

Diteci la verità: l’avevate riconosciuta? Siete d’accordo con noi quando abbiamo asserito che è sempre stata bellissima?