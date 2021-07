E’ diventato nonno per la prima volta: il lieto annuncio del cantante è stato del tutto inaspettato

E’ diventato nonno per la prima volta: il cantante ha emozionato tutti con un post meraviglioso!

E’ diventato nonno per la prima volta, il cantante e amatissimo attore lo annuncia sui social, l’emozione è immensa!(fonte instagram)

Una notizia che nessuno certamente si aspettava, e il motivo è chiaro, il cantante ha dato l’annuncio in modo del tutto inaspettato. Proprio così, con un bellissimo post in cui è apparso in dolce compagnia, ha confessato di essere diventato nonno per la prima volta.

L’artista ha pubblicato sul suo profilo instagram, un’immagine bellissima, che lascia senza parole, si è mostrato in foto e tra le braccia stringe il suo nipotino. L’emozione sembra fare da sfondo ad uno scatto che ha decisamente conquistato i suoi follower.

L’amatissimo cantante è diventato nonno per la prima volta: l’annuncio è pieno di emozione!

L’amatissimo cantante e attore è diventato nonno per la prima volta. Ha dato il lieto annuncio sui social, pubblicando un’immagine bellissima, mentre si mostra con il suo nipotino, che stringe fra le braccia.

Bill Ray Cyrus, non ha potuto non rendere pubblica l’emozione del momento, e così l’ha fatto sapere a tutti. La nascita del nipotino è, però, avvenuta l’8 giugno, come riportato invece dal padre del bambino, e il cantante l’ha condivisa qualche settimana fa. Bill Cyrus è diventato nonno per la prima volta, il padre del bambino è il figlio, Braison.

Sappiamo, l’artista è stato sposato con Cindy Smith. In seguito, ha avuto una relazione con Kristin Luckey, da cui nasce, Christopher Cody, nel 1992. Dopo la rottura, sposa Leticia “Tish” Cyrus, da cui ha tre figli: Miley, Braison e Noah. Decide poi di adottare i due figli di Tish, Brandi e Trace, nati da una precedente relazione. Ed è stato proprio Braison a diventare papà!