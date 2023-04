Interesse dos produtores em plantar milho branco rendeu ao município de Quadra o título de Capital do Milho Branco. É época de safra de milho branco

Reprodução/TV TEM

No munícipio de Quadra (SP), no Sudoeste Paulista, propriedades estão colhendo a safra de milho branco, também conhecido como milho canjica.

Quem não é do ramo pode achar que é mais um milharal como tantos outros, mas esta é uma outra variedade muito cultivada na região. O interesse dos produtores rendeu ao município de Quadra o título de Capital do Milho Branco.

O produtor e beneficiador de milho branco Ezequiel Américo começou a trabalhar desde muito cedo no campo e aprendeu tudo o que sabe na prática.

A colheita é o momento mais esperado na vida de um produtor rural. Ezequiel esperou de quatro a cinco meses para poder colher o milho branco, mas existem algumas características que devem ser observadas com bastante atenção na hora de colher.

Veja a reportagem exibida no programa em 02/04/2023:

É época de safra de milho branco

A espera é de colher em média 120 sacas por hectare. Essa produtividade supera a da safra anterior, que ficou em torno de 90 sacas. O preço também está agradando. A expectativa é comercializar cada saca entre R$ 190 e R$ 200, um valor considerado bom.

A colheita mecanizada facilita bastante o trabalho do agricultor. A máquina colhe, descasca e joga o milho no caminhão. A produção local ainda abastece mercados distantes.

Quadra é o principal produtor de milho branco do estado. A área plantada é de 600 hectares, de acordo com a Secretaria de Agricultura de SP.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

Vittorio Rienzo