È finalmente papà, fiocco rosa per il famosissimo attore: benvenuta Agnes; l’annuncio sui social.

È finalmente papà, fiocco rosa per il famosissimo attore: benvenuta Agnes; l'annuncio sui social.

“Oggi è il giorno più bello della mia vita“. È così che l’amatissimo attore ha annunciato la nascita della sua primogenita, attraverso il suo canale Instagram ufficiale. Il nome della piccola è stato svelato dalla sua mamma, che ha condiviso la prima foto della neonata: “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo, Agnes”, scrive nella didascalia.

Una gioia immensa per l’attore, che diventa papà per la prima volta a 50 anni. Scopriamo i dettagli di questa splendida notizia!

L’amatissimo attore è finalmente papà a 50 anni: è nata la piccola Agnes

Fabio Fulco è diventato papà! La sua splendida compagna Veronica Papa, 26 anni, ha dato alla luce la piccola Agnes pochi giorni fa, il 27 giugno 2021. L’attore napoletano lo ha annunciato così sui suoi canali social:

Una pioggia di likes e auguri da parte di fan e colleghi per l’attore, al settimo cielo per l’arrivo della piccola Agnes. “Amore sei stata bravissima. Sei una Donna e mi hai reso l’uomo più felice del mondo. Da ieri non mi fa paura più nulla…sono in Paradiso! Ti amerò finché avrò vita”, scrive Fabio Fulco alla sua Veronica, in un commento sotto il post condiviso su Insagram.



Il nome della piccola ha un significato speciale, come aveva spiegato l’attore in un’intervista a Di Più lo scorso maggio: “Mia figlia si chiamerà come una santa alla quale Veronica ed io siamo devoti”. E, dopo tanti anni a Roma, l’attore tornerà nella sua città di origine: “Torno a vivere nella mia città, nel quartiere Posillipo. Voglio che mia figlia cresca dove sono le mie radici”. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri di cuore ai nei genitori: auguri papà Fabio e mamma Veronica, e benvenuta al mondo Agnes!