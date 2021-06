“È gay ma non lo sa”, Jessica Antonini spiega cosa voleva dire con la frase su Davide Lorusso

Nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria polemica attorno alle dichiarazioni di Jessica Antonini, l’ex volto di Uomini e Donne che, dopo la sua esperienza nel dating show in cui ha conosciuto quello che fino a qualche tempo fa era il suo partner, Davide Lorusso, ha dichiarato che il ragazzo era particolarmente distante nei suoi confronti e non ha escluso che lui potesse avere altri gusti sessuali. Questo, almeno, è quanto emerge dalla copertina del settimanale Nuovo, al quale la modella ha rilasciato l’intervista presa in esame. In poco tempo le sono arrivati insulti e messaggi minatori, tanto che ha dovuto spiegare nel dettaglio le sue affermazioni, oltre ad aver chiarito la questione con il direttore della testata Riccardo Signoretti.

Jessica Antonini prova a difendersi

È bastato che l’intervista circolasse qualche ora per scatenare l’ira delle fan che hanno subito aggredito Jessica Antonini, la quale in alcune stories pubblicate su Instagram, spiegando l’affermazione “È gay ma non lo sa” rivolta al suo ex ha poi aggiunto: “Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto e appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere..non ho mai chiesto di scrivere così, soprattutto in copertina, mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato”. Un modo per difendersi e far ragionare coloro che, immediatamente, hanno provato a denigrarla. C’è anche chi è intervenuto in sua difesa, dicendo che nell’intervista non c’è stata alcuna allusione all’orientamento sessuale di Lorusso.

La stoccata a coloro che l’hanno insultata

Jessica Antonini, dopo aver deciso di fare una diretta su Instagram per spiegare nel dettaglio quale fosse l’intento delle sue parole, ha condiviso un ulteriore chiarimento con i suoi follower, dove non è mancata una stoccata rivolta a tutti coloro che l’hanno aggredita senza conoscere la verità dei fatti. Questo è quanto ha scritto: