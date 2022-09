E’ già crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, “La cantante è terrorizzata dal marito, ecco cosa le fa”

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è già periodo di crisi, a otto settimane dalle nozze segrete a Las Vegas e solo quattro dal matrimonio in grande stile in Georgia. La coppia ha fatto decisamente sognare i più romantici. Il loro amore era scoppiato sul set di un film girato insieme, Amore Estremo – Tough Love, rendendoli molto apprezzati agli occhi del pubblico. Ma era terminato successivamente a causa dei molti tradimenti di lui. A distanza di anni e tante relazioni dopo, i due si sono ritrovati. Un sentimento il loro che ha fatto molti giri ma che poi ha trovato il suo lieto fine, proprio come in una commedia romantica.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ci hanno incantati con il loro matrimonio e con la luna di miele in Italia. Soprattutto, abbiamo ammirato i look di lei e la felicità evidente nel suo volto. Indimenticabile lo scatto pubblicato dalla cantante la mattina dopo la prima notte di nozze. L’abbiamo vista senza trucco ma con una faccia serena e soddisfatta, a far comprendere che tutto era andato secondo le aspettative. Ma non è tutto oro ciò che luccica. L’attore ha molti problemi, problemi che adesso stanno mettendo a rischio il suo matrimonio appena cominciato, e sua moglie è in seria apprensione.

A rivelarlo è un amico di Jennifer Lopez che ha svelato quanto la donna sia spaventata all’idea di un altro fallimento in campo amoroso: “Ora che tutta l’eccitazione dei matrimoni e della luna di miele è finita Jen è terrorizzata dal fatto che Ben possa annoiarsi molto facilmente della vita matrimoniale. Sente una pressione enorme sulla sua vita privata, non vuole un altro divorzio e sta facendo di tutto per resistere. Sta cercando sempre cose fresche ed eccitanti per tenere vivo il rapporto. Non vuole divorziare, teme il giudizio della gente”. Una notizia che ci lascia perplessi, dal momento che la donna non è famosa per i suoi lunghi matrimoni.

Nel 1997 Jennifer Lopez è convolata a nozze con il cameriere cubano Ojani Noa, ma dopo solo un anno i due hanno divorziato. Successivamente, nel 2001, ha indossato l’abito bianco per sposare il ballerino Chris Judd, con il quale si è separata nel 2003. Il più lungo è stato sicuramente quello con Marc Anthony, durato sette anni, durante il quale sono nati i gemelli Emme e Max. Adesso è il turno di Ben Affleck. Ma sembra che questo marito comporti una serie di problemi e preoccupazioni. In primis c’è la sua emicrania cronica, che lo rende nervoso e scontroso nella quotidianità.

Poi c’è l’amore per l’alcool e per le feste, pericoloso per la vita matrimoniale. Jennifer Lopez, a quanto dice la fonte a lei molto vicina, vuole impedire tutto questo. Sarebbe quindi affaccendata nella ricerca di attività volte a non farlo annoiare e a non farlo incorrere in altri tipi di distrazioni. Addirittura, vorrebbe girare un altro film insieme a lui. “Jen non vuole soffocare Ben, ma sa che non dovrebbe essere lei a fare tutto il lavoro. Ben ha dei problemi ben noti quando si tratta di feste e giochi d’azzardo, e lei teme che torni ai suoi vecchi modi”. Ebbene sì, gli uomini creano problemi anche quando sei Jennifer Lopez.

E’ già crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, “La cantante è terrorizzata dal marito, ecco cosa le fa” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.