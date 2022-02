E’ guerra a Cellino, Loredana choc: “Albano mi ha tradito”. Lui: “Sapevi che amavo un’altra”. Fan sotto choc

Oggi Albano Carrisi si dichiara molto innamorato di Loredana Lecciso e intenzionato a passare con lei la sua vecchiaia. Ma facendo qualche passo indietro nel tempo e andando a leggere qualche vecchia intervista, non sembra proprio che il cantante di Cellino San Marco la pensi così. C’è chi crede alle sue parole, chi pensa che più semplicemente in questo momento storico gli conviene non avere problemi con la show girl. Con cui, del resto, condivide la casa. Il ritorno di Romina Power nella tenuta di Cellino San Marco ha portato un bel po’ di scompiglio, formando un triangolo che tanto appassiona il pubblico.

La bella americana ha affermato di essere ancora innamorata di Albano Carrisi e, soprattutto, è convinta di essere ricambiata. Dal suo canto, il cantante ha deciso di ignorare le sue avances e di mostrarsi più unito che mai alla sua nuova compagna, Loredana Lecciso. Sono comparse sui giornali parole d’amore per la show girl. Ultimamente i due piccioncini hanno anche rilasciato un’intervista insieme. Questo ha convinto buona parte dei fans, che hanno cominciato ad affezionarsi anche alla compagna del cantante. E a ritenere inopportune le continue frecciatine lanciate da Romina Power via social.

Ma le apparenze, spesso, possono ingannare. Tornando leggermente indietro nel tempo, vediamo che le parole romantiche che oggi Albano ci propina parlando di Loredana Lecciso non esistevano assolutamente. Al loro posto, molte critiche venivano mosse nei confronti della show girl. Quando Loredana lo accusò di averlo tradito Albano la distrusse con parole di fuoco. Come quelle che riguardano gli interventi chirurgici cui la donna si è sottoposta. Vedendola in viso, è ben chiaro che la show girl sia ricorsa più di una volta alla chirurgia estetica, non accettando il passare degli anni. Ma il cantante affermò che la sua compagna si era anche auto ritoccata, con un risultato per nulla soddisfacente.

Non solo, in una vecchia intervista Albano afferma con convinzione che Loredana Lecciso si sia avvicinata a lui soltanto per i soldi. Il cantante ammette che, se non fosse stato ricco, probabilmente la donna non lo avrebbe neanche guardato. E durante i primi periodi della loro relazione, lei era interessata soltanto al mondo del piccolo schermo e fare carriera in televisione. Una carriera che la relazione con Carrisi avrebbe soltanto potuto aiutare. Ma, secondo il cantante, la show girl non è stata in grado di sfruttare le armi in suo vantaggio, finendo ben presto nel dimenticatoio.

Infine, Albano Carrisi ha anche rivelato che è stata Loredana Lecciso a insistere per avere dei figli. Lui ha soltanto assecondato questo suo volere. Che la donna avesse intenzione di incastrarlo? Sono questi i dubbi che traspaiono ben chiari dalle vecchie intervista del cantante di Cellino San Marco. Non avrebbe mai sposato Loredana perché non era vero amore, il reale sentimento era nei confronti di un’altra.

Albano inoltre cambiava completamente i toni quando veniva nominata la sua ex moglie, Romina Power. Su di lei soltanto parole al miele e la convinzione che avrebbe rivissuto quel periodo insieme alla donna che lo ha fatto innamorare. Che questo suo comportamento attuale sia soltanto una tattica per fargliela pagare? Il tempo parlerà per noi. E voi che ne pensate? Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L'articolo E' guerra a Cellino, Loredana choc: "Albano mi ha tradito". Lui: "Sapevi che amavo un'altra". Fan sotto choc