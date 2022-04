e’-guerra-in-rai,-litigio-assurdo-dietro-le-quinte-tra-le-due-regine-di-rai-1,-fan-increduli

E’ da tempo che si parla di una rivalità tra le due protagoniste del giorno festivo in Rai, Mara Venier e Francesca Fialdini. le due si sono ritrovate insieme davanti alle telecamere, scambiandosi un caloroso abbraccio, a voler porre la parola fine ai pettegolezzi. Ma si sa che in diretta televisiva son tutti buoni amici, mentre è dietro le quinte che si consumano le più grandi rivalità. La zia d’Italia è al timone di Domenica In, che ottiene molto successo puntata dopo puntata e va in onda a partire dalle 14. Subito dopo il termine del programma cult, alle 17.15, è il turno di Da noi a ruota libera.

Mara Venier entra nelle case degli italiani con un carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Ogni settimana la “signora della domenica” Rai accoglie i protagonisti dell’attualità, i grandi nomi e i nuovi talenti dello spettacolo, le persone che ci fanno emozionare e ci permettono di capire meglio il presente. Un appuntamento da vivere con il sorriso e il buonumore, andando dritti al cuore delle cose e delle persone. Francesca Fialdini racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività.

Quello che non è passato inosservato ai telespettatori è il fatto che Mara Venier non ha mai sponsorizzato la trasmissione della sua collega. E’ buon costume, tra i presentatori della Rai, annunciare il programma successivo al proprio, invitando in tal modo i telespettatori a non cambiare canale. Ma la regina della domenica non ha mai ricordato di fare questa cortesia a Francesca Fialdini. Sono nati in questo modo i pettegolezzi riguardo una loro antipatia. Adesso le due donne si sono incontrate davanti le telecamere, apparendo come grandi amiche, ma non hanno ancora convinto il pubblico.

Tutto è avvenuto proprio a Domenica In, dove Mara Venier ha ospitato Francesco Gabbani e Francesca Fialdini per permettere loro di annunciare la nuova trasmissione che condurranno insieme su Rai 1, Ci vuole un fiore. Lo show andrà in onda a partire dal prossimo 8 aprile e sarà incentrato sull’ambiente e sulla sostenibilità. In studio è entrato in un primo momento soltanto il presentatore, che ha subito l’amichevole presa in giro della padrona di casa: “Come hai fatto ad arrivare su Rai 1? Il direttore Stefano Coletta ti ha dato un programma su Rai 1?” ha esclamato la donna.

E’ risaputo infatti che ottenere uno show sul primo canale della Rai è impresa ardua e sicuramente un successo per i presentatori, che lottano con le un ghie e gli artigli per farsi strada nel difficile mondo dello spettacolo. “Non ne parliamo guarda e poi c’è la Fialdini scusa, non hai voluto me. Ma c’è la Fialdini?”. E’ in quel momento che nello studio di Domenica In è entrata proprio Francesca Fialdini, che si è scambiata un abbraccio caloroso con Mara Venier. Che la vecchia rivalità sia stata messa da parte, o che tutto sia stato fatto in favore di telecamera? Segreti del dietro le quinte.

