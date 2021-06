È in arrivo (anche) un film animato tratto dal Signore degli Anelli

Questa nuova avventura ci riporta al Fosso di Helm per raccontare le vicende del fondatore Helm Mandimartello. Alla regia c’è Kenji Kamiyama, che ha diretto la serie anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

È un periodo denso di novità per gli appassionati de Il Signore degli Anelli. Intanto, presto arriverà la serie di Amazon Prime Video, che adatterà il periodo della Seconda era narrato da J.R.R. Tolkien; di recente è anche riemerso dalle nebbie del tempo un film russo creduto perduto, che è una vera e propria chicca. Nelle scorse ore, poi, New Line Cinema, la divisione di Warner Bros. che già aveva prodotto le due trilogie cinematografiche firmate da Peter Jackson, ha annunciato un film animato sempre tratto dall’universo narrativo della Terra di Mezzo.

Il titolo originale per il momento è The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Pare si tratti di un lavoro standalone, che non ha dunque la pretesa di inaugurare una saga. Alla regia c’è già Kenji Kamiyama, che ha diretto la serie anime Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, e alla produzione Joseph Chou, con il quale il primo ha collaborato ne Knights of the Zodiac, il recente (e contestato) adattamento Netflix della saga dei Cavalieri dello zodiaco. Tutto fa pensare, quindi, che lo stile dell’animazione si avvicinerà a un’estetica contemporanea giapponese, sebbene con un respiro internazionale.

Firmata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, ovvero i creatori della serie Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance, con la consulenza di Philippa Boyens, già co-sceneggiatrice delle precedenti trilogie del franchise, la sceneggiatura si baserà sulla guerra di Rohirrim, ricollegandosi al Fosso di Helm, il luogo in cui ne Le due torri avviene l’epico scontro fra le forze malvagie di Sauron e l’alleanza di umani, elfi e nani. Proprio in quella fortezza, infatti, centinaia di anni prima si era combattuta una battaglia sanguinosa guidata dal fondatore del Fosso stesso, Helm Mandimartello, re di Rohan. Per ora non ci sono ulteriori dettagli sul progetto, ma nel frattempo le teorie e le ipotesi si sprecano.