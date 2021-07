E’ proprio la bellissima attrice da bambina: riuscite a riconoscerla? Il suo talento continua a conquistarci in una famosa soap opera. Uno scatto bellissimo, in cui possiamo ammirare una dolcissima bambina, con i suoi codini e la frangetta. Ve l’abbiamo detto prima, in questa immagine è fotografata un’attrice, molto amata ed apprezzata. Leggi anche Adesso è […]

L’articolo E’ la bellissima attrice da bambina: con il suo talento continua a conquistarci in un’amata soap opera è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.