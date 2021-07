Interpreta uno dei personaggi più amati e coraggiosi di “The Walking Dead”: ricordate in quale altra amatissima serie tv ha recitato Lauren Cohan?

Prima di “The Walking Dead”: ricordate in quale amatissima serie tv ha recitato Lauren Cohan? (fonte getty)

Il prossimo mese farà il suo debutto televisivo l’undicesima e ultima stagione dell’iconico “The Walking Dead”. Una serie che ha conquistato il pubblico al punto di ottenere due spin-off di grande successo. Scopriremo il destino dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere, amare e apprezzare con le loro fragilità e debolezze. Tra questi spicca di certo la bellissima e coraggiosa “Maggie” divenuta ormai una delle protagoniste indiscusse del format. Nei panni della “vedova” troviamo la talentuosa e magnifica Lauren Cohan: ricordate in quale altra amatissima serie tv aveva recitato prima di “The Walking Dead”? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria, scopritelo nelle prossime righe!

Lauren Cohan: in quale celebre serie tv ha recitato prima di “The Walking Dead”

La bellissima “Maggie” ha affrontato un lungo e difficile percorso di crescita da quando l’abbiamo vista per la prima volta alla fattoria di suo padre. La sua storia d’amore con Wren è stata una delle più apprezzate dal pubblico e la sua trasformazione, da giovane ragazza di campagna a leader ha emozionato tutti. Sebbene Lauren Cohan si fosse allontanate per qualche tempo dal set della serie, i telespettatori non l’hanno mai dimenticata e il suo ritorno è stato apprezzatissimo.

Forse non tutti lo ricorderanno, ma prima di vestire i panni di “Maggie”, la splendida attrice ha recitato anche in un’altra amatissima e celebre serie tv andata in onda fino a qualche anno fa. Si trattava di un format sempre “soprannaturale” in cui lei ricopriva il ruolo niente meno che di una vampira. Avete capito di che parliamo? Ebbene sì, Lauren Cohan è stata la bellissima “Rose” in “The Vampire Diaries”. Vi ricordavate di lei?

Manca pochissimo ormai al ritorno di “The Walking Dead”!