è legale acquistare recensioni da Google? nel 2022 cambiano le regole

Dovresti acquistare recensioni su Google?

Insomma, no, non è una buona idea acquistare recensioni su Google o raccogliere recensioni false di alcun tipo.

In questo post, esamineremo le recensioni a pagamento di Google, in particolare perché le aziende le utilizzano e cosa succede quando le utilizzi.

Discuteremo anche cosa dovresti fare invece di acquistare recensioni su Google.

Entriamo in esso.

Dovresti acquistare recensioni su Google?

Ancora una volta, la risposta breve è no, non dovresti acquistare recensioni di Google come un modo per aumentare la valutazione complessiva delle recensioni su Google o aumentare il numero di recensioni che ricevi.

Va contro la politica di revisione di Google e ha il potenziale di offuscare la tua reputazione presso i clienti se lo scoprono.

È anche una cattiva pratica in cui entrare in quanto ci sono modi molto più legittimi per acquisire più recensioni per la tua attività.

Recensioni a pagamento vs recensioni false

Prendiamoci un momento per definire cosa significa “acquisto di recensioni su Google”.

Sebbene molte recensioni Google a pagamento siano effettivamente false, l’acquisto di recensioni su Google non significa necessariamente che debbano essere false.

Molte aziende pagano clienti reali per lasciare recensioni. Questi tipi di recensioni sono molto più difficili da rilevare come false poiché ognuna è creata da un account Google diverso, che è collegato a un dispositivo e un indirizzo IP diversi.

Inoltre, sono scritti da persone reali, rendendo molto più facile per loro essere visti come vere recensioni.

Per quanto riguarda l’altra metà delle recensioni Google a pagamento? Quelli sono certamente falsi.

Questi tipi di recensioni sono generati da un servizio specializzato nell’acquisizione di più recensioni per i clienti.

Questo è il motivo per cui quando paghi per servizi di gestione della reputazione online , devi assicurarti di fare le tue ricerche e scegliere un’azienda che non utilizza metodi illegittimi per acquisire recensioni.

Ma perché l’acquisto di recensioni su Google è un tale problema? Bene, la reputazione della tua azienda è una delle ragioni.

L’87% dei consumatori ha letto le recensioni online per le attività commerciali locali solo nel 2020. Inoltre, il 94% dei consumatori dichiara di essere influenzato dalle recensioni online.

Ciò significa che i clienti prestano molta attenzione alle singole recensioni che ricevi, non solo alla tua valutazione complessiva.

Se sospettano che alcune delle tue recensioni siano false, non si fideranno di te.

Peggio ancora, se si diffondesse la voce, potresti finire per avere a che fare con un sacco di cattiva stampa che potrebbe seguire la tua attività per anni.

Oltre a ciò, le recensioni a pagamento vanno contro la politica di revisione ufficiale di Google.

Norme di Google per l’acquisto di recensioni su Google

Google ha linee guida per i contenuti che appaiono su Google Maps . Queste linee guida si applicano a Recensioni, Foto e Video.

C’è un sottotitolo nella pagina delle linee guida chiamato “Coinvolgimento falso” nella sezione “Contenuti ingannevoli”.

La sezione in questo sottotitolo descrive i contenuti vietati in quanto si tratta di recensioni false e a pagamento .

Secondo Google, i contenuti vietati includono:

“Pagare, incentivare o incoraggiare la pubblicazione di contenuti che non rappresentano un’esperienza genuina.”

Anche:

“Contenuti che non si basano su un’esperienza reale e non rappresentano accuratamente la posizione o il prodotto in questione.”

Così come:

“Contenuti che sono stati pubblicati da più account per manipolare la valutazione di un luogo.”

Ciò significa che pubblicare recensioni false o pagare per recensioni false va contro le norme sulle recensioni di Google.

Per quanto riguarda l’incentivazione delle recensioni “reali” da parte di clienti reali, Google ha delle restrizioni anche per questo:

“Contenuti che sono stati incentivati ​​da un’azienda in cambio di sconti, beni e/o servizi gratuiti.”

Allora, cosa succede quando vieni catturato? Bene, Google afferma che rimuoverà i contenuti, comprese le recensioni, che distorcono la verità.

I suoi bot rilevano automaticamente le recensioni false e le contrassegnano per la rimozione.

E sebbene le norme di Google per la rimozione delle recensioni non menzionino le recensioni a pagamento, affermano che “rimuoveranno le recensioni contrassegnate per conformarsi alle norme o agli obblighi legali di Google”.

A proposito di obblighi legali…

È illegale acquistare recensioni su Google?

Gli “obblighi legali” di Google sono imposti dalla Federal Trade Commission (FTC).

Ciò significa che se decidi di acquistare recensioni di Google, non solo avrai Google di cui preoccuparti, ma correrai anche il rischio di dover affrontare cause legali da parte della FTC.

Ecco un frammento della posizione della FTC sulle recensioni false e su tutto ciò che riguarda loro:

“I metodi sleali di concorrenza nel o che incidono sul commercio, e gli atti o le pratiche sleali o ingannevoli nel o che incidono sul commercio, sono dichiarati illegali”.

Questo è dal titolo 15 del codice degli Stati Uniti. Afferma che ogni violazione, ovvero ogni recensione falsa o a pagamento, comporta una sanzione di $ 10.000.

La causa FTC più importante relativa alle recensioni online è stata applicata a Fashion Nova. Il rivenditore di moda online è stato trovato bloccando la visualizzazione di recensioni negative sul proprio sito web.

Alla fine, Fashion Nova è stata costretta a pagare un risarcimento di 4,2 milioni di dollari per la violazione.

La FTC ha anche inviato avvisi a 10 servizi di gestione delle recensioni per aver violato la legge FTC offrendo di sopprimere le recensioni negative per i clienti.

Perché le aziende acquistano le recensioni di Google?

Quindi, se Google segnala e rimuove le recensioni che sospetta siano false e la FTC penalizza le aziende che le utilizzano, perché le aziende acquistano le recensioni di Google?

Ha a che fare con quella statistica a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, il 94% dei consumatori che dichiara di essere stato influenzato dalle recensioni online.

I consumatori cercano alcune cose quando sfogliano le tue recensioni:

Il numero di recensioni che hai.

La tua valutazione complessiva della recensione.

Quanto spesso ricevi recensioni.

Indipendentemente dal fatto che tu risponda o meno alle recensioni , in particolare alle recensioni negative .

Recensioni dettagliate che non sono una singola frase o una frase breve.

L’acquisto di recensioni aiuta le aziende a ricevere regolarmente recensioni più positive.

Inoltre inclina la scala, risultando in una valutazione complessiva più elevata.

Tutti questi fattori sono importanti per Google tanto quanto per i clienti.

Sono chiamati “fattori di posizionamento SEO locale”. Influiscono sulle tue classifiche nella ricerca locale, in particolare sulla probabilità che tu compaia in uno dei primi tre posti per i termini di ricerca locali relativi al tuo settore.

Ma perché Google di tutte le piattaforme?

Recensioni di Google è la piattaforma di recensioni più popolare sul Web , quindi le aziende ottengono più risultati economici quando si impegnano in questa pratica.

Come acquistare recensioni su Google

Per essere chiari, non ti consigliamo di impegnarti in questa pratica per migliorare il punteggio delle recensioni della tua attività su Google.

In particolare, vogliamo scoraggiare l’offerta come parte del servizio di gestione della reputazione online della tua agenzia.

Anche così, vogliamo discutere brevemente di come le aziende acquistano recensioni di Google e di come alcune aziende finiscono per acquistare recensioni false inconsapevolmente in modo da poter evitare di farlo tu stesso.

Per cominciare, ci sono interi servizi blackhat là fuori il cui intero modello di business ruota attorno all’ottenere più recensioni per i propri clienti.

Queste aziende spesso pubblicizzano “recensioni autentiche al 100%” anche se le recensioni che producono non provengono da clienti che hanno effettivamente visitato la tua attività o utilizzato i tuoi prodotti.

Queste aziende utilizzano account Gmail che hanno creato, completi di foto del profilo e biografie complete, quindi è davvero difficile per Google rilevarli come falsi.

Questo li rende allettanti da usare e difficili da rifiutare per le aziende, soprattutto se Google non sospetta che le recensioni siano false.

Ecco alcuni prezzi che ho trovato online per l’acquisto di recensioni su Google :

$ 14,50 per 2 recensioni su Google

$ 30 per 5 recensioni

$ 75 per 10 recensioni

$ 978 per 250 recensioni

$ 4.100 per 1.000 recensioni

La maggior parte dei servizi promette un tempo di consegna di 1-2 giorni, il che può essere piuttosto sospetto se improvvisamente hai 1.000 nuove recensioni a 5 stelle dopo aver lottato per riceverle.

Altre società che offrono recensioni di Google in vendita sono società di gestione della reputazione.

Per essere chiari, la gestione della reputazione è un servizio legittimo. Tuttavia, come abbiamo detto, i servizi di gestione della reputazione blackhat a volte utilizzano modi illegittimi per ottenere più recensioni per i clienti.

Il modo migliore per assicurarti di evitare questi tipi di servizi è ricercare quelli che ti interessano per vedere cosa hanno detto i clienti passati su di loro o se emergono notizie negative quando li cerchi.

L’acquisto di recensioni su Google danneggia la tua attività?

Tecnicamente l’ho già trattato, quindi la risposta breve è sì, l’acquisto di recensioni su Google può danneggiare la tua attività, ma elaboriamo.

Come ho detto prima, ci sono due entità di cui devi preoccuparti quando si tratta di acquistare recensioni su Google e utilizzare recensioni false.

Sono Google e la FTC.

Secondo le linee guida di Google, non devi utilizzare recensioni false o ottenere recensioni incentivando i clienti. Se Google sospetta che una recensione sia falsa, la segnalerà per la rimozione.

Se dal tuo profilo vengono rimosse abbastanza recensioni positive, la tua valutazione complessiva diminuirà così come le tue classifiche nella ricerca locale.

Apparirai meno spesso per i termini di ricerca locali che i clienti potrebbero utilizzare per trovare attività come la tua.

E anche se i clienti si imbatteranno nel tuo profilo, probabilmente saranno disattivati ​​dalla mancanza di recensioni positive.

Recensioni a pagamento, recensioni false e FTC

L’FTC è la principale minaccia di cui devi preoccuparti quando si tratta di utilizzare recensioni false o a pagamento.

Nell’ottobre del 2021, la FTC ha inviato un “Avviso di reati penali” a più di 700 aziende .

La FTC ha avvertito queste società che sarebbero state soggette a sanzioni fino a $ 43.792 per reato se non avessero aderito alle leggi della FTC in merito alle recensioni.

Le società a cui è stato inviato l’avviso non sono state accusate di utilizzare recensioni false.

Tuttavia, ora che sanno quali pratiche la FTC ritiene illegali, è molto meno probabile che ricevano clemenza o avvertimenti aggiuntivi se verranno indagati dall’agenzia in futuro.

Ecco un elenco delle pratiche illegali specifiche che la FTC ha avvertito di interrompere (se lo fossero):

Affermare falsamente un avallo da parte di terzi.

Travisare se un sostenitore è un utente effettivo, attuale o recente.

Utilizzo di un’approvazione per fare affermazioni ingannevoli sulle prestazioni.

Mancata rivelazione di una connessione materiale inaspettata con un testimonial.

Travisare il fatto che l’esperienza degli sponsor rappresenti l’esperienza tipica o ordinaria dei consumatori.

Anche in questo caso, potresti essere soggetto a una sanzione fino a $ 43.792 per reato se sei sospettato di aver fatto qualcosa in questo elenco.

Ciò danneggerà la tua attività molto più di quanto facciano alcune recensioni negative.

Inoltre, nel maggio del 2022, la FTC ha proposto di rafforzare le sue linee guida pubblicitarie contro le recensioni false e manipolate .

La FTC ha intentato la sua prima causa contro un’azienda che utilizzava false recensioni a pagamento nel 2019.

Quella società era Cure Encapsulations, Inc., un rivenditore di prodotti farmaceutici dimagranti che ha ammesso di aver acquistato recensioni positive su Amazon.com.

Fonte: TechCrunch (dalla mostra FTC)

Un giudice ha ordinato alla società di pagare $ 12,8 milioni ma avrebbe accettato $ 50.000 più obblighi fiscali non pagati a causa della situazione finanziaria della società.

Tuttavia, il comunicato stampa della FTC afferma che “se in seguito si scopre che gli imputati hanno travisato la loro condizione finanziaria alla FTC, l’intero importo della sentenza sarà immediatamente dovuto”.

Quindi, qual è il nostro verdetto finale: dovresti comprare recensioni su Google?

No, a meno che tu non voglia affrontare una causa, la tua azienda probabilmente non si riprenderà mai finanziariamente e guadagnerà una reputazione offuscata.

Stai pensando di acquistare recensioni su Google? Fai questo invece

Va bene, quindi non dovresti acquistare recensioni di Google o utilizzare recensioni false di alcun tipo. Questo lo sappiamo.

Ma che dire di tutte le altre cose che ti servono ancora? Le recensioni positive? Le recensioni che devi ricevere regolarmente?

Questi sono ancora importanti, ma non è necessario acquistare recensioni su Google per raggiungerli.

Ciò di cui hai bisogno è una strategia di gestione delle revisioni .

Puoi configurarlo tu stesso o avvalerti dell’aiuto di un’agenzia di gestione della reputazione online .

Ecco i passaggi che dovrai eseguire:

Richiedi le tue schede di attività commerciali su Google. Segnala spam e recensioni che ritieni false. Rispondi alle recensioni positive. Rispondi alle recensioni negative. Chiedi ai clienti di lasciare recensioni su Google.

Per ulteriore assistenza sulla gestione delle recensioni in autonomia, consulta la nostra guida sulla padronanza delle recensioni online .

Passaggio 1: richiedi i tuoi elenchi di attività commerciali su Google

È possibile che la tua attività venga visualizzata su Google anche se non hai ancora creato un account del profilo dell’attività.

Questo perché i bot di Google e di altre entità trovano informazioni sulla tua attività online e le inviano a varie directory.

Per questo motivo, è importante che tu acquisisca la proprietà delle schede di attività commerciali non rivendicate il prima possibile.

In questo modo, puoi mantenere aggiornati i dettagli della tua attività su Google e impedire a terzi illegittimi di rivendicare le tue schede.

Ogni posizione dovrebbe avere un elenco diverso. Elimina le schede duplicate o chiedi a Google di unirle se desideri salvare le recensioni che hai raccolto da una.

Richiedere un annuncio è facile. Tutto quello che devi fare è trovare la tua attività su Google, fare clic su “Rivendica questa attività” o “Possiedi questa attività?” collegamento ad esso associato e seguire le istruzioni sullo schermo.

Passaggio 2: elimina le recensioni

Sfortunatamente, molte piccole imprese ricevono false recensioni negative.

Recensioni come queste sono spesso lasciate da troll e spammer comuni. Altre volte, i concorrenti lasciano false recensioni negative come un modo per minare la tua autorità nella ricerca locale.

Se sospetti che una recensione sia falsa, fai clic sul piccolo pulsante a tre punti assegnato ad essa e segnalalo.

Non c’è alcuna garanzia che Google sarà dalla tua parte, ma vale la pena provare.

Passaggi 3-4: Rispondi alle recensioni

Sapevi che il 53% dei consumatori si aspetta che tu risponda alle recensioni online?

È utile rispondere a tutti i tipi di recensioni, ma concentrati su quelle negative e sulle recensioni positive dettagliate se non hai tempo per rispondere a ogni recensione che ricevi.

Ecco alcune linee guida generali da seguire quando si risponde alle recensioni :

Saluta l’autore della recensione per nome.

Ringraziali per fare affari con te e per aver dedicato del tempo a lasciare una recensione.

Assumi la responsabilità di tutti gli errori commessi dalla tua azienda.

Spiega come intendi migliorare i tuoi prodotti e servizi per assicurarti che l’errore non si ripeta mai più.

Scusarsi. Se l’errore è stato grandioso, offriti di sistemare le cose.

Invita il tuo cliente a darti una seconda possibilità.

Passaggio 5: ottieni più recensioni su Google

Infine, ottieni più recensioni su Google chiedendole regolarmente.

Puoi distribuire volantini ai clienti o chiedere loro di persona.

Puoi anche chiedere via e-mail dopo che hanno ricevuto il tuo prodotto o servizio.

Starfish Reviews è ottimo per questo passaggio.

Ti consente di impostare un “funnel di revisione” e inserirlo ovunque nel tuo sito.

Questa canalizzazione raccoglie i feedback dei clienti e ti consente di chiedere loro di lasciarti una recensione su Google.

Include anche un pulsante che li porterà direttamente al tuo profilo Google.

Puoi anche utilizzare il plug-in per monitorare le recensioni di Google e mostrare le recensioni sul tuo sito.

Che dire delle società di gestione della reputazione online?

Ancora una volta, non dovresti offrirti di creare recensioni false per i clienti della tua agenzia di gestione della reputazione online.

Usa invece i metodi descritti sopra eseguendo ogni passaggio per il tuo cliente o lavorando con i membri del loro team di marketing e supporto per portarli a termine.

Ricorda, qualsiasi azione legale che i tuoi clienti devono affrontare dall’FTC ha un’alta probabilità di incidere anche sulla tua attività.

Inoltre, se le recensioni dei tuoi clienti continuano a essere rimosse da Google, dovrai affrontare la loro ira perché ti lasciano recensioni negative per te su tutte le piattaforme di recensioni, condividono le loro esperienze negative con la tua agenzia sui social media o addirittura ti segnalano a Better Business Bureau (BBB) ​​e FTC stessi.

Tutto sommato, nessuno dovrebbe acquistare recensioni su Google.

Mantenere la tua reputazione online è un duro lavoro, ma è del tutto possibile farlo senza imbrogliare il sistema.