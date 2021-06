E’ l’ora dell’opening della barberia di Benito De Gennaro a Roma: presente Sara Lauricella

A proposito di eventi nella Capitale, ieri primo giugno Benito De Gennaro grazie all’allestimento di Nicola Pezzella e del suo team e con il supporto dello sponsor Scarano abbigliamento – sinonimo di qualità e made in Italy nel settore moda uomo – ha aperto a Roma una seconda barberia di lusso. Benito De Gennaro ha inaugurato un ambiente beauty esclusivo; il primo giugno a Roma ha avuto luogo l’apertura della nuova barberia in via bevagna 71 (Collina Fleming). L’allestimento porta la firma di Nicola Pezzella e del suo staff mentre il coordinamento organizzativo è di Roberta Nardi. Un plauso speciale a Giovanni Scarano, sponsor dell’evento che si è occupato di vestire il “padrone di casa” Benito De Gennaro, elegantissimo per l’occasione e che ha ricevuto durante tutta la serata non pochi complimenti dagli ospiti invitati per il suo charme e naturalmente per il suo outfit. È stato previsto per l’occasione un aperitivo con ricco buffet e l’evento ha avuto il suo bellissimo photocall, davanti al quale sono stati realizzati i principali scatti della serata (in foto Luca Muccichini e Benito De Gennaro). Tra gli invitati erano presenti Nicola Mastrangelo imprenditore e amministratore di Fila 37, Michele Spanò noto hairstylist della Capitale, Luca Capacchione e Antonio Palo referenti del Picentia Short Film Festival ed ancora i giornalisti Giuseppe Puppo e Sara Lauricella , oltre al cantante Matteo Sica ed altri blogger e Vip. Il padrino dell’evento è stato l’influencer Luca Muccichini (conosciuto per Temptation Island, costantemente ospite a Pomeriggio 5 ed appena tornato dalle riprese di una sit-com girata in Puglia “The Beach” dove è il protagonista maschile). Accanto a lui come testimonial femminile la bellissima e nota cantante Federica Pento… Una madrina favolosa!!

Federica è un’artista già affermata in ambito nazionale ed internazionale, vincitrice della sezione Migliori proposte in occasione del XIX° Festival internazionale di canto in Croazia nel 2015 e prima cantante italiana vincitrice del Concorso internazionale di canto dello Yerevan in Armenia nel 2014 e nello stesso anno vincitrice anche del X° Festival Internazionale di canto a Chieti. Finalista Nazionale del Cantagiro 2016, Premio della Critica con presidente di giuria Katia Ricciarelli, che si aggiudica il Premio 2Duerighe per il miglior brano inedito presentato e per il perfetto connubio canzone/interprete. Ha trionfato alla 19esima edizione del Musical Festival Nazionale di Messina. Nel corso degli anni ha dato vita ad una ricca attività musicale ed ha inoltre da poco aperto la sua Accademia di canto, la Voice Music Academy.

Presente anche l’attore Roberto Luigi Mauri che è tra i protagonisti dell’attesissimo nuovo Horror movie “The slaughter” prodotto dalla Halley Pictures per la regia di Dario Germani e Claudio Fragasso. Un cast internazionale a cui l’attore si è integrato grazie al suo inglese fluente con colleghi madrelingua per una distribuzione estera. Mercato a cui Roberto Luigi si è aperto ormai da anni grazie agli studi fatti nella prestigiosa scuola “the lee strasberg theatre & film institute” di West Hollywood che gli hanno permesso di accedere a diversi progetti internazionali. Tra gli ultimi lavori conclusi nel 2020 ricordiamo il film “Addio al nubilato” diretto da Francesco Apolloni per Prime Video, e la serie tv “Che dio ci aiuti 6” regia di Francesco Vicario ed in onda su Rai 1. Prossimamente sarà protagonista dello spot Tv di un importante brand internazionale.

Interessante la partecipazione di molti altri esponenti del mondo della Tv e dello spettacolo, speaker radiofonici, attori e attrici, fra cui la strepitosa Angela Achilli (ex presentatrice Rai) e Turchese Baracchi (opinionista) conduttrici di Turchesando; l’attore Cristiano d’Alterio – che ha appena finito un set come coprotagonista accanto all’attrice Valentina Corti – l’attrice Martina Menichini, andata in onda qualche settimana fa nel programma Vizi Capitali su Gold Tv e che vedremo nel mese corrente in onda in diversi programmi Tv.

Presente anche l’affascinante attrice Carlotta Galmarini di recente protagonista della “discussa” pubblicità delle Dietorelle, spot che si pone come una “contagiosa” campagna all’insegna dell’amore.

L’evento di Benito De Gennaro è stato un successo strepitoso. Applausi, fontane luminose…Una serata divertente e piacevole. Momenti emozionanti come il brindisi, la torta e il taglio del nastro. Soprattutto il sorriso degli spettatori e degli ospiti è il segnale di una vittoria in partenza ed il sinonimo di una “ripresa” appena cominciata.