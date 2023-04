e’-morta-anna-maria,-portinaia-dell’urbani

Addio ad Anna Maria Rossini, la storica portinaia dell’ospedale, prima quello civile al viale della Vittoria e del Murri, poi del Carlo Urbani. Originaria di Monsano un male terribile l’ha portata via per sempre all’affetto dei cari, in pochissimo tempo e a soli 56 anni. “Sei stata una grande persona e punto di riferimento dal Murri, all’ospedale del Viale, al Carlo Urbani, quante risate e chiacchierate – ricordano commossi i sanitari della Terapia Intensiva -. Ogni tanto mi dicevi: ‘Timbra bembè’, ‘Daje che sei l’ultimo’. E la tua inconfondibile voce al telefono: ‘Eh so Anna chi de’ la portineria’. Ciao Anna ti vogliamo bene”. “Ciao Anna – aggiunge Catia -, adesso siamo nella tristezza, ma la speranza, anzi certezza, che un giorno ci rivedremo ci doni la consolazione per vivere questo momento doloroso”. “Oggi in noi tutti noi c’è un senso di smarrimento. Se n’è andata una parte di noi che lavora in ospedale – aggiunge Eleonora – grazie Anna di tutto l’affetto. L’onestà lavorativa, la simpatia. Il tuo sorriso mi accoglieva all’entrata e all’uscita Sei una persona speciale, mi mancherai”. I funerali oggi alle 15 a San Pietro Apostolo a Monsano.

Ufficio Stampa