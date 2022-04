È morta Catherine Spaak era Nata nel 1945 in Francia da famiglia belga

Nata nel 1945 in Francia da famiglia belga, ha cominciato da ragazzina una lunga e fortunata carriera al cinema e in tv e, parallelamente, come cantante: “Non volevo essere un’attrice ma una ballerina classica, ero troppo alta all’epoca. Ma fare questo lavoro è stata la mia salvezza”

È morta, a 77 anni, Catherine Spaak. Attrice, scrittrice, cantante, ballerina, conduttrice televisiva, grande protagonista del cinema italiano negli anni Sessanta e Settanta, bellezza raffinata, grande personalità, era stata adolescente ribelle e sensuale negli anni Sessanta, signora borghese nel cinema dei Settanta e poi scrittrice, giornalista, conduttrice.

Era nata a Boulogne-Billancourt, nella regione Île-de-France, da una famiglia belga: figlia d’arte, sua madre era l’attrice Claudie Clèves mentre il padre lo sceneggiatore Charles Spaak; la sorella Agnès, attrice e fotografa e lo zio Paul-Henri aveva ricoperto più mandati da primo ministro del Belgio.

Nel 2020, a pochi giorni dal lockdown a causa della pandemia, era stata colpita da un’emorragia cerebrale: aveva rischiato di morire, come raccontato in tv nella trasmissione Storie italiane: “Sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Sono ancora qua con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il coraggio”. All’emorragia era seguita una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice. “Non camminavo e non vedevo. Non ricordo niente di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima”.

Dai nove ai quindici anni cresce in collegio. La sua prima vita cinematografica è da adolescente spregiudicata e cinica. Esordisce a 15 anni nel film francese Il buco, di Jaques Becker, si trasferisce quindi in Italia. “Sono partita con una lettera di mio padre che mi autorizzava a lavorare. Ero terrorizzata di recitare, ho vissuto per anni nel terrore. Non volevo essere un’attrice ma una ballerina classica, ero troppo alta all’epoca. Ma fare questo lavoro è stata la mia salvezza”. Viene notata da Alberto Lattuada che la sceglie in I dolci inganni, è il 1960, per il personaggio di Francesca, studentessa di buona famiglia che si concede a un uomo maturo, il film fa discutere, lo scandalo incontra problemi con la censura e la pubblicità che ne deriva consegna all’attrice una sorta di etichetta: sarà scritturata per altri film in una variazione di questo tipo di ruoli.

Gli anni Sessanta e la commedia all’italiana

Negli anni Sessanta Catherine Spaak è una presenza costante, della Commedia all’Italiana. Indimenticabile la scena di La Noia di Damiano Damiani in cui compare coperta di banconote. È il 1964, due anni prima ha affiancato Vittorio Gassman in Il sorpasso di Dino Risi, nel ruolo di Lilly, figlia adolescente con il delizioso completino a strisce che entra nella storia del costume, l’attrice è immortalata in costume nel poster del film: “Venivo dalla Francia, noi giovani eravamo più trasgressivi, all’epoca”.

Con Ugo Tognazzi in ‘La voglia matta’

Nello stesso anno, 1962, ha girato La voglia matta di Luciano Salce, accando a Ugo Tognazzi, sul cui set conosce Fabrizio Capucci, che sposerà nel 1963. Nel 1964 ecco L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, “sono la tua pecorella, brancami, leone”, dice a Gassman. C’erano solo tre donne sul set, eravamo in difficoltà, racconterà. “Ero timida e sul set i colleghi si divertivano a insultarmi. Poi Vittorio si è scusato”. Il partner che ricorda con più affetto è invece Marcello Mastroianni, “Educato, gentile, si lavorava benissimo con lui”, ricordava del set di L’uomo dai cinque palloni di Marco Ferreri, girato nel 1963. Approda poi a ruoli di raffinata donna borghese, altra etichetta che le resterà anche negli successivi.

Dotata di una voce calda e piacevole, Catherine Spaak porta avanti, negli anni Sessanta, anche una carriera parallela come cantante. La Dischi Ricordi le offre un contratto, tra i primi 45 giri Mi fai paura (1964) e Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy, L’esercito del surf diventano successi da Hit parade, rilanciati dalle sue apparizioni da ospite nei varietà televisivi del sabato sera. Un disco del gruppo rock The Love Potions del 1999 si intitola Voice of Catherine Spaak.

È morta, a 77 anni, Catherine Spaak. Attrice, scrittrice, cantante, ballerina, conduttrice televisiva, grande protagonista del cinema italiano negli anni Sessanta e Settanta, bellezza raffinata, grande personalità, era stata adolescente ribelle e sensuale negli anni Sessanta, signora borghese nel cinema dei Settanta e poi scrittrice, giornalista, conduttrice. Era nata a Boulogne-Billancourt, nella regione Île-de-France, da una famiglia belga: figlia d’arte, sua madre era l’attrice Claudie Clèves mentre il padre lo sceneggiatore Charles Spaak; la sorella Agnès, attrice e fotografa e lo zio Paul-Henri aveva ricoperto più mandati da primo ministro del Belgio. Nel 2020, a pochi giorni dal lockdown a causa della pandemia, era stata colpita da un’emorragia cerebrale: aveva rischiato di morire, come raccontato in tv nella trasmissione Storie italiane: “Sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Sono ancora qua con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il coraggio”. All’emorragia era seguita una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice. “Non camminavo e non vedevo. Non ricordo niente di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima”. Dai nove ai quindici anni cresce in collegio. La sua prima vita cinematografica è da adolescente spregiudicata e cinica. Esordisce a 15 anni nel film francese Il buco , di Jaques Becker , si trasferisce quindi in Italia. “Sono partita con una lettera di mio padre che mi autorizzava a lavorare. Ero terrorizzata di recitare, ho vissuto per anni nel terrore. Non volevo essere un’attrice ma una ballerina classica, ero troppo alta all’epoca. Ma fare questo lavoro è stata la mia salvezza”. Viene notata da Alberto Lattuada che la sceglie in I dolci inganni , è il 1960, per il personaggio di Francesca, studentessa di buona famiglia che si concede a un uomo maturo, il film fa discutere, lo scandalo incontra problemi con la censura e la pubblicità che ne deriva consegna all’attrice una sorta di etichetta: sarà scritturata per altri film in una variazione di questo tipo di ruoli. Gli anni Sessanta e la commedia all’italiana Negli anni Sessanta Catherine Spaak è una presenza costante, della Commedia all’Italiana. Indimenticabile la scena di La Noia di Damiano Damiani in cui compare coperta di banconote. È il 1964, due anni prima ha affiancato Vittorio Gassman in Il sorpasso di Dino Risi, nel ruolo di Lilly, figlia adolescente con il delizioso completino a strisce che entra nella storia del costume, l’attrice è immortalata in costume nel poster del film: “Venivo dalla Francia, noi giovani eravamo più trasgressivi, all’epoca”. Con Ugo Tognazzi in ‘La voglia matta’ Nello stesso anno, 1962, ha girato La voglia matta di Luciano Salce, accando a Ugo Tognazzi, sul cui set conosce Fabrizio Capucci, che sposerà nel 1963. Nel 1964 ecco L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, “sono la tua pecorella, brancami, leone”, dice a Gassman. C’erano solo tre donne sul set, eravamo in difficoltà, racconterà. “Ero timida e sul set i colleghi si divertivano a insultarmi. Poi Vittorio si è scusato”. Il partner che ricorda con più affetto è invece Marcello Mastroianni, “Educato, gentile, si lavorava benissimo con lui”, ricordava del set di L’uomo dai cinque palloni di Marco Ferreri, girato nel 1963. Approda poi a ruoli di raffinata donna borghese, altra etichetta che le resterà anche negli successivi. Dotata di una voce calda e piacevole, Catherine Spaak porta avanti, negli anni Sessanta, anche una carriera parallela come cantante. La Dischi Ricordi le offre un contratto, tra i primi 45 giri Mi fai paura (1964) e Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy, L’esercito del surf diventano successi da Hit parade, rilanciati dalle sue apparizioni da ospite nei varietà televisivi del sabato sera. Un disco del gruppo rock The Love Potions del 1999 si intitola Voice of Catherine Spaak. Catherine Spaak, “Il sorpasso” e quel confronto con papà Gassman Nel 1964 le consegnano la Targa d’Oro ai David di Donatello, lavora con i più celebri autori e registi. Non le riesce invece di imbastire una carriera hollywoodiana. Nel 1967 è nel cast di Intrighi al Grand Hotel, regia di Richard Quine, con Rod Taylor e Karl Malden ma il film non ha successo e l’esperienza resta isolata. Grandissimo successo ha La vedova allegra, nel 1968, musical televisivo di Antonello Falqui, tratto dall’operetta omonima. Ma, nelle parti cantate, Catherine Spaak viene doppiata da Lucia Mannucci del Quartetto Cetra. Nel musical la affianca Johnny Dorelli, che poi sposerà.