È morta Raffaella Carrà: mondo della tv in lutto

Una notizia dell’ultim’ora ha lasciato il mondo intero sotto shock. La regina della televisione italiana è passata a miglior vita all’età di 78 anni. Raffaella Carrà, classe 1943, si è spenta oggi, 5 luglio, alle 16.20 dopo aver lottato contro una malattia che da qualche tempo aveva attaccato il suo corpo. A dare l’annuncio all’agenzia ANSA è stato Sergio Iapino, suo collega e compagno di una vita.

“Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre” sono le parole di Sergio Iapino rilasciate all’ANSA, si legge su Il Corriere. La regina della televisione italiana da tempo lottava contro una malattia che ha attaccato il suo corpo, ha spiegato il suo compagno di vita. “Da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei” ha detto Iapino in una nota all’ANSA.