È morto Enzo Sciotti, maestro delle locandine cinematografiche

È morto domenica 11 aprile, all’età di 76 anni, Enzo Sciotti, uno degli illustratori italiani più noti soprattutto nel campo della cartellonistica per il cinema. Nella sua lunga carriera, infatti, ha realizzato moltissime mitiche locandine di film. La notizia della sua scomparsa è stata data sul profilo Instagram, in cui compare un messaggio di congedo in prima persona: “Ciao a tutti gli amici virtuali, da oggi non potrò più farvi vedere i miei manifesti”, si legge. E poi: “Io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore. Alla prossima vita”. Nato a Roma il 24 settembre 1974, ha coltivato un precoce talento, iniziando a lavorare per diversi studi di grafica e facendosi un nome proprio nella comunicazione filmica, fino a fondare con il collega Ezio Tarantelli lo studio E2.

Sono innumerevoli i lavori che Sciotti ha illustrato per decenni, accompagnando alla fortuna nelle sale titoli di ogni genere, dalla commedia all’horror internazionale passando per capolavori del cinema d’autore. Fra le sue opere troviamo le locandine di Velluto blu di David Lynch, Borotalco di Carlo Verdone, Phenomena di Dario Argento, L’armata delle tenebre di Sam Raimi o Scream di Wes Craven. Prima dell’avvento della computer grafica, il suo stile, che univa sovrapposizione fotografica e pittura allusiva, espressiva, goliardica, ha contribuito a creare una vera e propria scuola estetica che, in particolare nel nostro paese, si è legata alla commedia all’italiana degli anni ’80. Si conta che nella sua carriera abbia realizzato attorno a 3000 manifesti cinematografici.