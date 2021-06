È morto il padre di Costantino Vitagliano, il lutto a due anni dalla scomparsa della madre

Costantino Vitagliano annuncia via social network la scomparsa del padre Orario, morto improvvisamente a fine maggio. Il lutto arriva a due anni dalla scomparsa dell’adorata madre Rosina, morta nel 2018. Costantino ha fatto sapere che a breve raggiungere Valle Caudina, paese di origine della famiglia Vitagliano, per spargere le ceneri del genitore.

La morte di Rosina, madre di Costantino Vitagliano

Nel 2018 Costantino aveva annunciato via Instagram la scomparsa della madre Rosina, la donna più importante della sua vita insieme alla figlia Ayla. Era stato lo stesso ex tronista ad annunciarlo: “Non c’è più la donna più importante della mia vita. È la donna che mi ha dato tante cose da piccolo. Ne ho combinate tante, ma mi ha sempre sostenuto. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto”.

Gli attacchi di panico dopo la morte della madre

Costantino aveva inoltre fatto sapere di avere ricominciato a soffrire di attacchi di panico dopo la scomparsa della madre: “Mi stanno tornando gli attacchi di panico che pensavo di avere imparato a governare, esco solo per vedere mia figlia quando tocca a me vederla. È un pensiero fisso, un chiodo fisso, per me è ancora qua”. Poi aveva ricordato il forte istinto di protezione della madre nei suoi confronti: