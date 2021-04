È morto Michael Collins, astronauta arrivato in orbita sulla Luna senza scendere sulla superficie

All’età di 90 anni, è appena scomparso Michael Collins, astronauta del programma Apollo che nel lontano 20 luglio 1969 partecipò, insieme a Neil Armstrong e Buzz Aldrin, alla storica missione che portò l’essere umano sulla Luna. Al contrario dei colleghi, Collins raggiunse l’orbita lunare, ma restò attorno al nostro satellite, senza scendere mai in superficie. L’annuncio della morte, dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stato dato dalla famiglia di Michael Collins, che ha tenuto a ricordare come avesse sempre “affrontato le sfide della vita con grazia e umiltà“.

Buzz Aldrin, ormai unico astronauta ancora in vita della missione Apollo 11, ha scritto su Twitter: “Caro Mike, dovunque tu sia stato o sarai, porterai sempre con te il fuoco per portarci abilmente verso nuove altezze e verso il futuro. Ci mancherai. Riposa in pace“.

Dear Mike,

Wherever you have been or will be, you will always have the Fire to Carry us deftly to new heights and to the future. We will miss you. May you Rest In Peace. #Apollo11 pic.twitter.com/q4sJjFdvf8

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) April 28, 2021