E’ morto questa notte a 90 anni, l’ex ministro ai Lavori Pubblici, Franco Nicolazzi cosi scriveva la stampa nel 2015

E’ morto questa notte a 90 anni, l’ex ministro ai Lavori Pubblici, Franco Nicolazzi. cosi scriveva nel 2015 la stampa . Era stato ricoverato per un malore il 3 di gennaio all’ospedale di Borgomanero, e lunedì scorso era stato trasferito alla casa di cura San Carlo di Arona. Le sue condizioni erano molto gravi e questa notte è avvenuto il decesso.

Nicolazzi aveva festeggiato i 90 anni lo scorso settembre, con una cerimonia pubblica nella struttura polifunzionale di Gattico a cui avevano partecipato molti esponenti politici tra cui l’ex ministro e sindaco di Milano, Carlo Tognoli. Domani la camera ardente nella sala consiliare del Comune di Gattico, il suo comune d’origine, dove sabato pomeriggio verrà celebrato il funerale.

Franco Nicolazzi era nato a Gattico, nel Novarese, il 10 aprile del 1924. Partigiano nelle Brigate Matteotti, nel 1948 aveva partecipato alla fondazione del Partito Socialista Democratico Italiano nato a palazzo Barberini sotto la guida di Giuseppe Saragat, contrario alla scelta del Partito Socialista Italiano di allearsi con il Partito Comunista. Successivamente, Nicolazzi era stato eletto in Parlamento dal 1963 al 1990, ministro dell’Industria nel 1979 e poi ministro dei Lavori pubblici sino al 1987. A metà degli anni Ottanta, aveva guidato come segretario il Psdi.

Si era fatto promotore di nuove opere, come l’autostrada Voltri-Sempione e l’ampliamento della Tangenziale di Milano e, nella sua attività ministeriale, viene ricordato per l’introduzione del principio del «silenzio-assenso» per le autorizzazioni richieste alla Pubblica Amministrazione e per l’abrogazione della legge che vietava in Italia la costruzione di nuove opere autostradali. Durante Tangentopoli era stato condannato per concussione nell’ambito del processo per le «carceri d’oro»: questo causò il suo ritiro dalla vita politica attiva. Dal 2006 Nicolazzi è presidente della Fondazione Giuseppe Saragat.

I suoi 90 anni li aveva festeggiati a Gattico, il suo paese: anche da qui, ad aprile dello scorso anno, non aveva rinunciato a commentare la politica italiana e i suoi nuovi protagonisti. «Sto guardando Renzi in tivù – aveva commentato in un’intervista a La Stampa – mi auguro che riesca a mettere in pratica quello che ha in mente, ma mi sembra che il suo stesso partito non sia compatto e gli altri non lo aiutino. A 90 anni preferisco però ricordarmi della tanto vituperata Prima Repubblica, quella che ha dato prosperità all’Italia, anche se molti di quelli che ne hanno beneficiato preferiscono dimenticarsene».