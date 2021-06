È nato Gabriel, gioia immensa per la famosa giornalista: l’annuncio

Gioia immensa per la famosa giornalista, è nato Gabriel: lo splendido annuncio pubblicato da poco sui social

La nota giornalista è diventata mamma: l’annuncio (Fonte: Instagram)

“Ciao, mi chiamo Gabriel. Ci tenevo a salutarvi“, questo il messaggio pubblicato dalla nota giornalista sui suoi canali social. La donna è diventata mamma per la prima volta. Una gioia immensa per lei e per il compagno. L’annuncio pubblicato su Instagram ha ricevuto migliaia di like in poche ore. Tra i commenti, molti utenti hanno fatto gli auguri alla giornalista e al compagno. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le parole della neo coppia di genitori.

Gioia immensa per la giornalista: l’annuncio sui social

Jolanda De Rienzo è diventata mamma. La famosa giornalista ha pubblicato il lieto annuncio sui social. La donna ha pubblicato un post su Instagram con le foto del nuovo arrivato, aggiungendo: “Ciao, mi chiamo Gabriel. Ci tenevo a salutarvi“. La foto ha ricevuto migliaia di like in pochi minuti e tra i commenti sono arrivati tantissimi messaggi di auguri. Anche molti colleghi della De Rienzo, da Andrea Delogu ad Alessia Ventura, hanno fatto gli auguri sotto al post pubblicato dalla giornalista.

La storia pubblicata dal compagno della De Rienzo su Instagram

Una gioia immensa per Jolanda e per il compagno, Angelo Barretta, che in una stories su Instagram ha scritto: “Sono felice di annunciarvi la nascita di Gabriel Barletta”. Il compagno della De Rienzo ha poi aggiunto: “Grazie a tutti coloro che hanno avuto un dolce pensiero per me e per Jolanda. Volevo complimentarmi con te amore mio. Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole. Il nostro amore”.

Anche la redazione di Sologossip si unisce al coro e fa tanti auguri alla neo coppia di genitori.