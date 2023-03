‘É preciso haver equilíbrio’, diz 1º lugar em medicina na Ufal sobre rotina de estudos e lazer

Caio Calheiros Camello contou que evitou estudar por muitas horas seguidas para se manter bem mentalmente. A aprovação veio logo na primeira tentativa de conquistar uma vaga na universidade. Caio Camello foi aprovado em 1º lugar em Medicina na Ufal

O primeiro lugar em medicina na Universidade Federal de Alagoas (Ufal) é de um alagoano de 18 anos que foi aprovado na primeira tentativa de conquistar uma vaga na universidade. Ao g1, Caio Calheiros Camello contou que equilibrar os estudos com momentos de lazer foi muito importante para se manter bem mentalmente e alcançar os 825,24 pontos na média final do Enem.

“É preciso abrir mão de certas coisas para conquistar outras, mas é preciso haver equilíbrio, na minha opinião. Abdicar dos momentos de lazer não fazia sentido para mim, porque sei que não iria me fazer bem e poderia acabar me prejudicando”, explicou Caio.

O estudante conta que evitava estudar por muitas horas seguidas diariamente. “Em alguns dias, chegava a estudar 10 horas ou mais. Porém, esse ritmo, mantido todos os dias, seria provavelmente insustentável. Então, eu tentava adaptar minha rotina para manter um bom rendimento”.

Estudante fez 825,24 pontos na média final do Enem

Caio sempre estudou em escola particular. Ele conta que fazia anotações durante as aulas e, em casa, focava em estudar novamente o conteúdo anotado.

“Ao longo do ano, tentei organizar minha rotina de estudos da melhor forma possível, dando prioridade tanto ao conteúdo teórico quanto aos exercícios, além de extrair o máximo possível de cada aula assistida. Os simulados também foram extremamente importantes para avaliar meu desempenho e poder direcionar melhor meus estudos, bem como para criar experiência e tranquilidade, que são fundamentais na hora da prova” relatou.

Caio conta que a aprovação em medicina foi a concretização de um sonho que ele tinha desde criança.

“Minha mãe também é médica e com certeza isso me fez criar um carinho pela profissão. Mas a minha identificação com a medicina também foi fundamental para essa decisão”, contou.

Quando a tão sonhada aprovação chegou, o estudante disse que ficou muito emocionado. “Estava com meus pais e meus irmãos e todos comemoraram muito. Parece que nem caiu a ficha ainda. Todos ficaram muito felizes e animados, o que me deixa ainda mais alegre pelo resultado”.

Caio ainda não sabe qual especialidade vai escolher, mas conta que está ansioso pelo início das aulas. “Mal posso esperar para começar essa nova etapa”.

Dois a três textos por semana

Caio Calheiros Camello ficou em 1º lugar em medicina na Ufal

Professor de redação que preparou Caio para o Enem, Bruno Rodrigues diz já sabia que o aluno seria aprovado em medicina, só não imaginava que o bom desempenho o renderia a ele o 1º lugar.

“O Caio é um aluno diferenciado, ele estudava na escola, fazia simulados, ia para isolada. Mesmo que já tivesse visto um assunto, ele estava sempre prestando atenção e disposto a aprender. Ele fazia de 2 a 3 textos por semana e sempre focando no que precisava melhorar. Não duvido que ele será um aluno destaque de medicina”, comemorou o professor.

Para quem também busca um bom desempenho no Enem, Bruno Rodrigues explica que o primeiro passo é estudar as competências da prova, que são as habilidades e conhecimentos esperados do candidato.

“Eu recomendo que o aluno conheça muito bem as competências de todas as provas, para só depois iniciar os estudos, porque você tem um direcionamento melhor e assertivo do que estudar. Quando você sabe disso, você não vai estudar 5 horas seguidas um assunto. Você vai fazer questão de estudar as que você errou”, disse.

Mas o professor reforça que o foco também é importante e recomenda evitar distrações com redes sociais, sobretudo para evitar comparações com o modelo de estudo de outros estudantes.

“As redes sociais são prejudiciais para quem quer passar em cursos concorridos. Eu recomendo que a pessoa saia da rede e que evite ficar olhando. Por exemplo, você vê que uma pessoa publicou que fechou a semana com três textos de redação e você na sexta não fez nenhum. Isso vai te desestabilizar totalmente”, afirmou.

Vittorio Ferla