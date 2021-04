È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici bomba su Elisa Isoardi: “Mi ha telefonato e mi ha detto che …”

Antonella Clerici, al timone della sua nuova trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” sta facendo ottimi ascolti, confermandosi regina del mezzogiorno. Dopo una lunga pausa dalla tv per motivi personali da addurre alla voglia di godersi di più la sua bambina ormai adolescente , il suo compagno Vittorio Garrone e la sua casa nel bosco, la nostalgia per la tv e, in particolar modo, per quella del mezzogiorno si è fatta sentire . Era stata lei stessa, in una serie di interviste rilasciate, ad ammettere che, dopo la morte del suo grandissimo amico Fabrizio Frizzi, aveva sentito forte la necessità di lavorare meno e godersi di più gli affetti. Poi, però, la vita nel bosco l’ha ricaricata a dovere ed è ritornata in tv in una trasmissione che non è più “La prova del cuoco” ma che le somiglia abbastanza.

Antonella Clerici bomba su Elisa Isoardi “mi ha chiamato”

Tutti hanno sempre creduto che tra la Clerici e la Isoardi i rapporti fossero molto tesi perchè la Isoardi aveva preso il posto della Clerici mentre lei era in attesa della sua bambina a La prova del cuoco ed era rimasta ben ancorata alla conduzione anche quando la Clerici sarebbe stata pronta a tornare. In realtà i rapporti sono buoni e, a testimonianza di questo, ieri, nella puntata del 27 aprile, Antonella Clerici ha detto in diretta che la Isoardi l’aveva chiamata e poi ha aggiunto: “Elisa sta facendo la quarantena in Piemonte e so che l’aspettano nuove avventure”.

Queste avventure di cui ha parlato la Clerici dovrebbero, comunque, riguardare le reti Mediaset.

Invece, per venerdì 7 maggio la Isoardi dovrebbe tornare in trasmissione, nello studio de l’Isola dei famosi.

Antonella Clerici è innamoratissima del compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici, dopo una vita affettiva abbastanza turbolenta, ora ha trovato la serenità accanto al suo attuale compagno Vittorio Garrone del quale è innamoratissima.

In occasione del compleanno del compagno ha scritto sui social così: “Auguri amore mio. La nostra felicità: noi, i nostri figli, i cani, il bosco. Ci completiamo… Forever“.

Poco tempo fa la Clerici aveva dichiarato: “Io e Vittorio siamo una cosa sola, siamo l’uno lo specchio dell’altro. È un amore grande, il nostro. La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre”.