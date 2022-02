E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fuori di sè mai vista così: “Vorrei anche fare …”

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno ovvero il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 è andata in onda nella giornata di ieri, martedì 15 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione i telespettatori hanno potuto assistere ad uno sfogo della conduttrice. Ma per quale motivo? Facciamo subito chiarezza.

Lo sfogo di Antonella Clerici nel programma E’ sempre mezzogiorno

Sono migliaia le persone che giorno dopo giorno sono solite seguire con attenzione e con costanza la conduttrice Antonella Clerici nel suo programma E’ sempre mezzogiorno. Ieri però è successo qualcosa che ha fatto davvero tanto arrabbiare la conduttrice che a un certo punto si è rivolta direttamente ai telespettatori rendendo palese il suo fastidio. Ma qual è stato il motivo di tale discussione? La risposta è semplice e nello specifico è legata alle diverse pause pubblicitarie che hanno caratterizzato la puntata in questione. La conduttrice ha dovuto mandare più volte la pubblicità e in diverse occasioni ha dimostrato il suo fastidio. Infatti all’inizio della puntata dopo aver fatto entrare in cucina la cuoca Chloe Facchini e proprio mentre quest’ultima era occupata nella preparazione dei passatelli ai frutti di mare la conduttrice ha dovuto mandare la pubblicità. Ma al rientro in studio non ha perso l’occasione per rivolgersi al pubblico affermando “Avevo promesso sessanta secondi e sono stati”.

Lo sfogo della conduttrice

Ma non è finita qui, a metà puntata circa la conduttrice ha dovuto mandare la pubblicità ancora una volta proprio mentre Natalia Cattelani stava preparando le castagnole spiegando alla Clerici i vari passaggi. La pubblicità è durata però un po’ più del previsto e proprio per questo motivo la conduttrice sembrerebbe aver perso la pazienza. “Rieccoci in diretta, speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità. Perché vorrei anche fare la trasmissione”,queste nello specifico le sue parole. La presentatrice ha poi proseguito “Lo sapete che io quello che ho non riesco…e si vede”.

La reazione dei telespettatori su Twitter

Lo sfogo di Antonella Clerici ha subito suscitato la reazione dei telespettatori che non hanno perso l’occasione per commentare quanto accaduto su Twitter. “Antonella vs le troppe pause pubblicitarie: “Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione”#Èsempremezzogiorno” . E poi ancora “Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: “Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione”. #esempremezzogiorno”.Questi alcuni dei twitt .