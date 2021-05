e’-sempre-mezzogiorno,-antonella-clerici-schietta-e-diretta-“quando-si-lavora-….”-anna-moroni-in-imbarazzo

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate di sempre ed al timone di una trasmissione molto seguita in questi ultimi mesi. Stiamo parlando di E’ sempre mezzogiorno, ovvero un programma che va in onda proprio intorno alle ore 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Precedentemente Antonella, come tutti sappiamo è stata al timone di un’altra trasmissione molto importante di casa Rai, ovvero La Prova del cuoco. Poi alcuni anni fa ha deciso di mollare per stare un po’ vicina alla famiglia e di conseguenza per diverse stagioni è stata fuori dai Palinsesti Rai. Adesso invece è tornata più forte che mai con questo programma che piace tanto ai telespettatori.

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno espone un problema

Nel corso di una puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda in questi giorni sembra che la conduttrice abbia voluto svelare ai telespettatori di avere un problema particolare che tra l’altro è comune a molte donne. Da sempre la conduttrice ci ha abituati al suo modo di essere così schietto e sincero con il suo pubblico. Forse è anche per questo motivo, oltre che per il suo grande talento, che Antonella è una delle conduttrici più amate e più seguite della televisione italiana. Ma torniamo al problema che sarebbe stato esposto dalla conduttrice. “Fa caldo, ma io lo sento il doppio. E le donne sanno il perché”. Queste le parole di Antonella Clerici che ha fatto sorridere Anna Moroni che è stata l’ospite della trasmissione per l’intera settimana.

“Fa caldo…”, dice Antonella e la risposta di Anna Moroni sorprende

Anna Moroni, infatti dopo aver ascoltato queste parole di Antonella sembra aver risposto, dicendo semplicemente “Passerà”. Poi la Clerici avrebbe svelato un retroscena piuttosto particolare, ovvero avrebbe confessato che Anna l’ha vista parecchio stare male in passato e che a lei ha raccontato davvero tanto.

Antonella e Anna, un legame indissolubile

In tutti questi anni di conduzione de La Prova del Cuoco Antonella e Anna Moroni hanno costruito un legame molto solido e per certi versi anche indistruttibile. E’ proprio per questo motivo che Antonella spesso vuole Anna presente nei suoi programmi. “Quando si lavora insieme per così tanti anni ci si racconta tutto. La vita passa anche attraverso le cose che capitano”. La Clerici nel corso della stessa puntata ha voluto anche sottolineare IL fatto che Anna non fosse ancora andata a trovarla nella sua nuova casa e che questa è stata sicuramente l’occasione giusta visto che ha presenziato per l’intera settimana al programma E’ sempre mezzogiorno.