Momento davvero difficile per alcuni dei protagonisti di È sempre mezzogiorno, lo show condotto da Antonella Clerici ogni giorno su Rai 1. In particolar modo Zia Cri, ovvero Cristina Lundarini, e Sergio Barzetti continuano a essere assenti dallo show quotidiano per via di delicate problematiche legate alla loro salute. A rompere il silenzio e parlare di loro è stata Antonella Clerici.

La messa in onda del nuovo programma scritto e condotto da Antonella Clerici ha segnato il ritorno della conduttrice nella fascia del mezzogiorno, tornando a vestire i panni della regina dei coking show from from the affetto dei fan che hanno sognato per diverso tempo il ritorno della conduttrice .

Il programma di È sempre mezzogiorno, inoltre, ha permesso al pubblico da casa di poter conoscere meglio anche i nuovi esponenti impegnati nel mondo della food and beverage e che nello spettacolo condotto da Antonella Clerici hanno messo in scena la loro arte culinaria e tutto il loro sapere. Ma cos’è successo nei giorni scorsi alla cara Zia Cri che non è ancora tornata negli studi dello show del mezzogiorno?

Come sta la Zia Chi di È sempre mezzogiorno?

Ebbene sì, negli ultimi giorni i riflettori dei media sono concentrati su Cristina Lundarini, ovvero la Zia Cri di È sempre mezzogiorno impegnata al fianco di Antonella Clerici ogni giorno durante la messa in onda dello show.

Solo pochi giorni fa ad annunciare l’assenza dal programma era stata la stessa Lundarini attraverso la pubblicazione di un messaggio sui social dove scriveva: “Il mio sguardo quando ho visto i risultati delle analisi e il medico mi diceva… lei crede di essere wonder woman? Mi tocca stare qualche giorno tranquilla e fare un controllo, ma torno presto più in forma e ringalluzzita di prima!”. Il tutto però non finisce qui.

Il messaggio di Antonella Clerici

In questi giorni, dunque, cresce sempre di più l’apprensione dei fan di È sempre mezzogiorno nei confronti di Zia Cri che continua a essere assente nel programma di casa Rai 1. A rompere il silenzio in tal senso, è stata Antonella Clerici che ha parlato di “una mancanza di ferro importante” per la cuoca del coking show aggiungendo: “La sentiamo sempre, sta bene e adesso la lasciamo riprendere un attimo”.

Successivamente Antonella Clerici ha anche palato dello chef Sergio Barzetti, assente in questi giorni come Zia Cri: “ Anche Sergio sta bene, lui invece ha avuto un problema importante di covid in famiglia – spiega Antonella Clerici-. Quando non vedete le persone ci sono storie che raccontiamo solo quando siamo autorizzati a farlo ”.