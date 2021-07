e’-sempre-mezzogiorno,-zia-cri-di-pubblica-un-post-e-antonella-clerici-le-risponde

Abbiamo conosciuto Zia Cri per essere stata una delle protagoniste principali del programma di Antonella Clerici, ovvero quello intitolato E’ sempre mezzogiorno. Il suo vero nome è Cristina Lunardini e sembrerebbe che proprio in questi giorni si sia mostrata ai suoi follower attraverso il suo profilo Instagram. È stato confermato il fatto che anche per la prossima stagione televisiva sarà una dei protagonisti del programma E’ sempre mezzogiorno, dove ha preso il post di Anna Moroni presentando le sue ricette e mettendo in mostra la sua praticità in cucina e la sua fantasia.

Zia Cri, la protagonista di E’ sempre mezzogiorno si mostra sui social

Antonella Clerici è la conduttrice del programma che divide proprio con lei, Cristina Lunardini. Quest’ultima, puntata dopo puntata sembra aver parlato della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti e qualche cosa relativa alla sua intimità sempre con il sorriso sulla faccia. Ad ogni modo però, in queste ore Cristina pare abbia pubblicato una fotografia che la ritrae differente rispetto a come è oggi. Si tratta infatti di una foto che risale a circa 8 anni fa. La protagonista dello scatto, è apparsa sempre sorridente ma ovviamente diversa rispetto ad oggi.

Una foto di 8 anni fa, le parole di Cristina Lunardini

“Una foto di 8 anni fa’…Sembra ieri, ma nello stesso tempo sono cambiate mille cose. Il dolore più grande non c’è più la mia Zoe e neanche la Noa e Diego. Non sono più bionda e non mi vanno più neanche gli abiti… tutte cose che si possono aggiustare con un buon parrucchiere e una dieta… ma anche la mia testa è cambiata, gli eventi della vita mi hanno schiaffeggiata… Ma io non mollo e vado avanti per nuove avventure”. Questo è quanto scritto dalla donna sotto al post nella didascalia, facendo ben intendere quindi che in questi anni purtroppo qualcosa è accaduto nella sua vita.

Le parole della conduttrice Antonella Clerici

Il suo post è stato sicuramente molto ricco di emozioni ed ha colpito tutti coloro i quali hanno avuto modo di leggerlo. Una tra tutti Antonella Clerici la quale ha risposto in questo modo “A tutta dritta, verso nuovo avventure gioiose non dimenticando il bello del passato”. Queste parole hanno fatto ben capire quanto sia grande e speciale il legame tra la conduttrice e la protagonista del suo programma. Dopo aver letto le parole della Clerici, Cristina ha voluto risponderle dicendole semplicemente grazie.