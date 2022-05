“È Solo Un Attimo”, il nuovo singolo degli Alterpop: un brano grintoso e sincero, disponibile in digitale

È in radio il primo singolo degli Alterpop “È Solo Un Attimo” (distr. Artist First) un brano grintoso e sincero, disponibile in digitale.

Ogni ripartenza spesso è conseguenza di una profonda riflessione interiore, così come ogni rinascita. Alterpop è un progetto artistico nato dalla condivisione di un percorso musicale ed umano, e il singolo “È Solo Un Attimo” ne è il manifesto.

Recita il testo: “Avere voglia di piangere avere voglia di ridere… è solo un attimo… Avere voglia di andarsene… o avere voglia di vivere… è solo un attimo…”.

E quell’attimo è quello in cui realizzi che, per un dolore, potresti mollare tutto, o al contrario, per una felicità, impazzire di gioia. Quell’attimo in cui a volte scatta quella motivazione, che ti dà la forza di ripartire dalla consapevolezza di ciò che sei, e di cosa vuoi. “Io credo in quello che sento e benedico il giorno che mi hanno chiuso una porta e mi si è aperto il mondo”.

Qui il video: https://youtu.be/s74wVaU7s-A

«Ad accompagnare il singolo sarà, per scelta, un video lyrics, allo scopo primario di dare importanza soprattutto al connubio “musica e testo” – dichiarano gli Alterpop – il risultato, che a noi piace definire un “video lyrics 2.0”, ha comunque immagini e grafica in continuo movimento, a sottolineare la ritmicità del brano, ma allo stesso tempo lascia spazio all’immaginazione personale.»

ALTERPOP è il progetto che nasce dall’esigenza di due amici storici, Valerio Zelli e Mario Manzani, di scrivere insieme qualcosa di nuovo e con questo pretesto regalarsi un nuovo percorso artistico. Zelli e Manzani infatti, oltre ad avere una storia personale ricca di esperienze e collaborazioni nel mondo della musica, negli anni ’90 avevano già condiviso, con altri musicisti, la pubblicazione di tre album, negli O.R.O., prendendo parte a innumerevoli eventi, tra i quali tre partecipazioni al Festival di Sanremo e a molti live e tour. Partendo da queste premesse e focalizzato il nuovo obiettivo comune, i due si mettono a scrivere e registrano idee, avvalendosi della collaborazione di un terzo amico e compagno di viaggio, Massimo Fantoni, musicista conosciuto per le collaborazioni nell’ambiente indie-rock e underground. Da questa sinergia, esce musica energica, con un linguaggio personale ma condivisibile, e con tanta orecchiabilità, brani inediti con uno stile unico e allo stesso tempo ricco di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”. Viene quindi naturale e spontaneo chiamare il progetto ALTERPOP. Per produrre i brani decidono di avvalersi del supporto tecnico di due grandi amici e professionisti, Sabino Cannone e Andrea Corsellini (noti sound engineer del panorama musicale internazionale).

È il 2022 il progetto ALTERPOP prende forma, ed è pronto per essere condiviso! Si parte con “È Solo Un Attimo” dal 6 maggio in radio e in digitale.

http://www.alterpopmusic.com/

https://www.instagram.com/alterpopmusic/

https://www.facebook.com/alterpopmusic