E’ stata Maria ne Il Segreto: sapete con chi è fidanzata l’attrice? Lo conosciamo benissimo!

E’ stata Maria nella famosissima e seguitissima soap opera Il Segreto: sapete con chi è fidanzata l’attrice? Lo conosciamo benissimo.

Ne Il Segreto era Maria: sapete chi è il suo fidanzato nella realtà? fonte youtube

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la sua messa in onda è avvenuta dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata, che ha letteralmente spiazzato tutti. Sono state ben dodici le stagioni. La telenovela è iniziata con una storia travagliata e avvincente, che ha visto al centro dell’attenzione il personaggio di Pepa Aguirre. Dopo la sua venuta a Puente Viejo, la sua vita si intreccerà con numerosi altri personaggi.

In alto, vi abbiamo mostrato la bellissima e bravissima attrice Loreto Mauleon, che ha vestito i panni nella soap di Maria Castaneda, la ricordate? Ebbene, forse non tutti sanno chi è il suo fidanzato: è anche lui un attore e lo conosciamo benissimo!

Nella bellissima e seguitissima soap opera Il Segreto, l’attrice Loreto Mauleon ha vestito i panni di Maria Castaneda, la figlia di Alfonso ed Emilia. La sua vita si intreccerà con quella di Gonzalo, infatti, i due vivranno una storia d’amore molto travagliata, a causa di Donna Francisca e di Fernando Mesìa, pretendente della ragazza.

Ebbene, l’amata attrice è di una bellezza disarmante, dobbiamo ammetterlo. Sul suo profilo instagram, possiamo ammirare i diversi scatti che rende noti e sono tutti bellissimi. La domanda che vi poniamo adesso è: sapete chi è il suo fidanzato? Lo conosciamo benissimo, dato che, anche lui è un attore e ha recitato proprio al suo fianco. Loreto Mauleon è fidanzata con l’affascinante Carlos Serrano, l’attore che ha vestito i panni ne Il Segreto proprio di Fernando Mesìa.

L’avreste mai immaginato? Insieme sono bellissimi! La coppia è insieme da qualche anno e sui social si mostrano felici e innamorati.