E’ stata una letterina di Passaparola: oggi è sposata con un amato inviato de Le Iene e si dedica alla sua passione

E’ stata la Letterina di Passaparola: cosa fa oggi a distanza di tanti anni, sapete che è sposata con un ‘inviato’ de Le Iene?

E’ stata la bellissima Letterina di Passaparola: com’è oggi (fonte instagram)

Impossibile dimenticare il famoso e amatissimo gioco televisivo italiano, Passaparola, condotto dal mitico Gerry Scotti, e andato in onda dal 1999 al 2008. Ci ha intrattenuto nella fascia preserale dal lunedì al sabato. A far parte del cast anche le famose Letterine, che avevano il compito di allietare le varie parti della trasmissione, con stacchetti ballati e la presentazione dei giochi.

Ebbene, a distanza di tantissimi anni, le ricordate? Sono state tutte bravissime, bisogna ammetterlo. Ma ricordate lei, Ludmilla Radchenko? La bellissima bionda insieme alle altre letterine ci ha conquistato con sorrisi e tanto talento. Oggi, proprio Ludmilla è sposata con un famoso inviato de Le Iene: di chi stiamo parlando? Siete curiosi di scoprirlo?

Era una letterina di Passaparola: oggi, sapete con chi è sposata?

Passaparola è un programma televisivo andato in onda dal 1999 al 2008, e qui, abbiamo avuto il piacere di essere accompagnati da Gerry Scotti, al timone del gioco. A prendere parte al cast, anche le famose Letterine.

Oggi, a distanza di anni, le ricordate? Ricordate la bellissima Ludmilla Radchenko? La giovane modella è stata tra le famose letterine di Passaparola, che per anni hanno intrattenuto i telespettatori con i loro balletti. Eletta Miss Fascino al concorso Miss Russia, Ludmilla ha esordito in televisione nel suo paese d’origine e una volta arrivata in Italia ha fatto parte del corpo di ballo e ha vestito il ruolo di valletta in numerose trasmissioni televisive. Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete che la Radchenko è sposata? Ebbene sì, è convolata a nozze con l’amatissimo inviato de Le iene: osservate qui!

Proprio con lui, Matteo Viviani, lo sapevate? La coppia si è sposata nel 2013 e ha avuto due bambini. Oggi, Ludmilla ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua più grande passione, l’arte: “Dipingo, disegno, realizzo capsule collection”, ha detto in una vecchia intervista a Vanity Fair.