È stata un’amatissima tronista di Uomini e Donne, com’è diventata oggi? Dopo 12 anni la ritroviamo proprio così

Tra tutte le troniste che si sono alternate nello studio di Uomini e Donne, lei è tra coloro che ha riscosso un successo davvero impressionante. Entrata a far parte del programma di Canale 5 dapprima come corteggiatrice di Emanuele Morelli, ex concorrente di “Campioni il sogno”, ed, in seguito, tronista, la giovanissima è stata la protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi nell’edizione dell’anno 2008/2009. Ricordate il suo percorso, vero? Compagna di viaggio di Elga Enardu, la Piumetto fece ricadere la sua scelta su Diego Daddì. Al momento della risposta del suo corteggiatore, però, ricevette un bel “no”.

Da quanto si apprende da una sua intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine nel 2018, sembrerebbe che la vita di Claudia Piumetto sia letteralmente cambiata dalla sua partecipazione al programma. Lontana dai riflettori, sembrerebbe che l’ex tronista abbia fatto un corso per diventare agente immobiliare. E che da quel momento abbia intrapreso questa strada. Ma non è affatto finita qui. Sul suo profilo Instagram, si rintracciano diversi scatti e video che immortalano Claudia intenta a coltivare la sua passione per lo sport. È fidanzata? Sembrerebbe di no! O perlomeno, su Instagram, non ci sono scatti recenti che la immortalano in compagnia di qualche uomo.

Fonte Foto: Instagram

Appurato che, in tutti questi lunghissimi 12 anni, Claudia Piumetto è rimasta letteralmente identica, non si può fare a meno di notare la sua straordinaria bellezza!