E’ stato il misterioso Sirius Black in Harry Potter: dopo 10 anni appare così, lo scatto spiazza i fan

In Harry Potter è stato il personaggio di Sirius Black: sapete com’è oggi? Non ci crederete!

Abbiamo avuto modo di vedere l’avvincente saga di Harry Potter, una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, che narra le avventure del giovane mago Harry Potter, accompagnato in questo viaggio nel mondo della magia al castello di Hogwarts, da Ron Weasley e da Hermione Granger.

Il protagonista, Harry Potter, si ritrova a dover affrontare un potente mago, Lord Voldemort, che vuole ucciderlo, dopo aver provocato, quando lui era bambino, la morte dei suoi genitori. Ovviamente, sono stati davvero tantissimi i personaggi che hanno fatto parte della serie, ed è impossibile dimenticarli, perchè, ognuno di loro, ha dato vita alla saga. Nella foto in alto è presente l’enigmatico Sirius Black: lo ricordate, vero? L’attore che ha interpretato tale personaggio è Gary Oldman. Adesso, dall’ultimo film della serie, sono passati 10 anni, come sarà cambiato?

Era Sirius Black in Harry Potter: adesso, resterete di stucco a guardare l’attore

La saga di Harry Potter ha avuto un successo incredibile, è stata vista da grandi e piccini. Ancora oggi, a distanza dall’ultimo capitolo, Harry Potter E i Doni della morte-Parte 2, uscito esattamente nel 2011, quindi, dopo circa 10 anni, la saga continua ad abbracciare i fan. Ad affiancare Harry, Ron e Hermione, in questo tortuoso viaggio, ci sono stati altri personaggi: ricordate Sirius Black?

Impossibile non amarlo, vero? L’attore che l’ha interpretato è Gary Oldman, classe 1958, ed è anche un produttore cinematografico. Sono passati 10 anni, dall’ultima volta che l’abbiamo visto in scena, nell’ultimo capitolo, come sarà cambiato? Osservate lo scatto!

Gary Oldman (fonte getty)

Cosa ne pensate? Oldman sembra diverso, ma è normale sia così, dato che, nella saga, sono stati apportati dei cambiamenti per l’interpretazione del personaggio. Ma possiamo comunque dire, che nonostante gli anni passati, l’attore è in forma!