Come dimenticarlo: è stato il protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 2, lo ricordate? Com’è cambiato oggi? Non ci crederete mai! Tra tutti i personaggi che abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare in queste lunghe ed intense edizioni di ‘Matrimonio a prima vista Italia’, senza alcun dubbio è davvero impossibile dimenticarci di […]

L’articolo È stato il protagonista di Matrimonio a prima vista Italia 2, com’è oggi? Non ci crederete mai! è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.