È stato il simpaticissimo Carlton in “Willy, il principe di Bel Air”, lo ricordate: oggi lo ritroviamo propri così

Era Carlton nella famosissima sit com “Willy, il principe di Bel Air”: lo ricordate? Sono trascorsi 15 anni: com’è diventato oggi?

Ricordate Carlton in Willy, il principe di Bel Air? Com’è oggi. Fonte Foto: Youtube

Correva esattamente Settembre del 1990 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda “Willy, il principe di Bel Air”. La sit com statunitense, che ha permesso al suo pubblico di conoscere, amare ed apprezzare Will Smith, ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima puntata. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano trascorsi 15 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere ricordata con immenso affetto. E non è l’unica, sia chiaro. Anche i suoi protagonisti indiscussi, infatti, sono ancora adesso amati ed apprezzati.

Leggi anche –> Aka7even, è successo proprio in queste ore: l’ha appena svelato

Tra questi, non si può fare a meno di citare il simpaticissimo Carlton. Lo ricordate? Era il cugino di Willy, lo sappiamo benissimo. E, spesso e volentieri, intratteneva i suoi telespettatori con delle battute davvero impressionanti. Ecco, ma com’è diventato oggi? Come dicevamo, sono trascorsi esattamente 25 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, ma com’è cambiato il buon Alfonso Ribeiro? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Era Carlton in “Willy, il principe di Bel Air”: com’è oggi

Impossibile dimenticare l’immensa simpatia di Carlton ne “Willy, il principe di Bel Air”, siete d’accordo? In effetti, avete pienamente ragione. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è diventato oggi a distanza di anni. Era esattamente l’anno 1996 quando, dopo ben sei stagioni, la sit com giungeva al termine. Da quel momento, quindi, sono trascorsi esattamente 25 anni, ma com’è cambiato?

Siete curiosi di sapere com’è cambiato Carlton? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sbalorditi. E il motivo, vi assicuriamo, è davvero semplicissimo: nonostante siano passati anni, l’attore non è affatto cambiato. E a rendercelo noto è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che non possiamo fare a meno di notare un unico dettaglio: è rimasto identico! Non ci credete? Dateci un po’ un’occhiata:

Fonte Foto: Instagram

Avevamo ragione, no? Alfonso Ribeiro, questo è il nome “reale” di Carlton, non è affatto cambiato. Siete d’accordo?