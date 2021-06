È stato il vincitore della prima edizione di Masterchef, impossibile non ricordarlo: cosa fa oggi dopo ben 10 anni

Ricordate chi è stato il vincitore della prima edizione di Masterchef? Sono trascorsi 10 anni, cosa fa oggi? Cosa sappiamo su di lui.

Cosa fa oggi dopo 10 anni il vincitore della prima edizione di Masterchef? Fonte Foto: Instagram

Dopo l’incredibile successo della versione britannica, molto presto, il talent culinario è arrivato anche in Italia. Correva, infatti, esattamente l’anno 2011 quando, su Cielo, andava in onda la prima edizione di Masterchef. Capitanato da tre giudici d’eccezione e chef super stellati, il talent ha dato la possibilità a ben 18 concorrenti di potersi destreggiare tra i fornelli di una cucina più che professionale all’insegna di “pressure test”, “mistery box” e chi più ne ha, più ne metta.

Leggi anche –> È stata una concorrente di Masterchef 3, com’è cambiata oggi? Dopo 7 anni la ritroviamo proprio così: da non credere!

Ad uscire vincitore della prima edizione di Masterchef, c’è stato proprio lui: il simpaticissimo Spyro. Lo ricordate? Di origini greche, l’impiegato si è presentato nella cucine del talent. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato davvero tutti. E, sia chiaro, non soltanto i tre giudici, ma anche il pubblico da casa. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi ben 10 anni dalla vittoria di Spyro a Masterchef, ma com’è cambiata la sua vita? Volete proprio saperlo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Spyro è stato il primo vincitore di Masterchef, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 10 anni

Dopo ben dodici puntate, Spyro, giunto in finale con la simpaticissima Luisa Cuozzo, è stato il vincitore della prima edizione di Masterchef. Ricordate questo momento, vero? Ebbene: com’è cambiata la vita dello chef oggi? Appurato che, al momento della vittoria, il simpaticissimo impiegato abbia ricevuto un montepremi pari a 100 mila euro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> È stata la vincitrice di Masterchef 2, la ricordate? Sono trascorsi 9 anni: la sua vita è drasticamente cambiata

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo la sua vittoria a Masterchef, Spyro abbia continuato a percorrere la strada della cucina. E il suo profilo Instagram, ce ne da ampia prova. Ma non solo. Sul web, infatti, si legge che il buon Theodoridis abbia preso parte a diverse trasmissioni televisive. E, vi assicuriamo, in ciascuna di esse il vincitore di Masterchef sfoggiava la sua arte in cucina. E che arte, oseremmo dire!

Fonte Foto: Youtube

Vi piaceva Spyro come concorrente?