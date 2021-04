È stato venduto il costosissimo Nft del meme Disaster Girl

Disaster Girl, il meme che ritrae una bimba con un ghigno compiaciuto davanti a una casa in fiamme, ha raccolto 500mila dollari nella sua “versione originale” andata all’asta

Il meme Disaster Girl

Un altro popolarissimo meme è stato venduto all’asta come Nft. Questa volta è toccato a Disaster Girl: la protagonista della foto che ritrae una bambina con il ghigno compiaciuto davanti a una casa in fiamme, Zoë Roth, ha venduto la foto originale come Nft per un valore di 180 ether, che convertiti corrispondono quasi a 500mila dollari.

La sigla Nft sta per Not-Fugible Token, un sistema che permette la compravendita di oggetti digitali unici in modo da mantenere tracciato, tramite la blockchain, il reale possessore dell’immagine originale. Se sul web potranno quindi esserci migliaia di fotografie di Disaster Girl ma solamente una – l’Nft per l’appunto – sarà da considerasi l’originale.

Intervistata da New York Times, Roth ha affermato che userà parte del ricavato per pagare i suoi prestiti studenteschi e il resto verrà devoluto in beneficenza. In questo caso, come accade in molte vendite opere d’arte tramite Nft, la ragazza ha mantenuto la proprietà del copyright dell’immagine che le frutterà il 10% di una qualsiasi futura vendita dell’Nft in uestione.

Disaster Girl non è il primo meme ad essere stato messa all’asta. Prima di questa immagine altre perle del web come Nyan Cat, venduto per una cifra pari a 839mila dollari; gli occhiali pixelati del “Deal With it” che hanno già visto diversi proprietari e che attualmente hanno un valore di circa 42mila dollari; l’immagine originale del meme Bad Luck Brian venduta dal protagonista dello scatto, Kyle Craven, per 36mia dollari o ancora il meme Overly Attaches Girlfriend venduto dalla protagonista della foto, Latina Morris, per 411mila dollari.

L’Nft di Disaster Girl è stato acquistato da 3F Music, uno studio musicale con sede a Dubai che precedentemente era riuscito a mettere le mani anche sul meme Overly Attaches Girlfriend e molti altri Nft. “Il nostro team di gestione è sempre in collaborazione con alcuni consulenti artistici altamente competenti ed esperti. Loro credono che dobbiamo fare scelte che ci aiutano non solo a promuovere la nostra attività, ma anche a sostenere gli artisti e il mercato dell’arte”, ha spiegato al New York Times un portavoce dello studio.