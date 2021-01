Uomini e Donne in prima serata non è più un pettegolezzo, ma una vera ed propria realtà confermata nelle ultime ore da Nuovo Tv. Per gli appassionati delle love story che si creano all’interno del dating show buonissime notizie. Maria De Filippi e la sua redazione sono pronti a intrattenerci anche in prima serata, con un format nuovo e ancora più entusiasmante. Se riusciamo ad appassionarci alle scaramucce e alle conoscenze tra sconosciuti, immaginiamo di entrare invece nella vita privata dei Vip e di conoscere fino in fondo i loro problemi sentimentali.

I reality sono sempre stati un successone, ma le edizioni con i Vip come protagonisti hanno sempre sbancato, a dimostrare che la curiosità dei telespettatori nei riguardi dei volti noti è davvero molto alta. Il Grande Fratello è diventato Vip, L’isola dei famosi lo è sempre stata: ma allora perché non tentare con Uomini e Donne? Per farlo Maria De Filippi cambia orario e sbarca in prima serata su Canale 5, dove già è la regina del sabato sera con il suo C’è Posta per Te, che riscuote anno dopo anno un grande successo. Siamo sicuri che anche il serale del dating show sarà tra i più guardati.

I vari volti noti del piccolo schermo che per un motivo o per un altro sono ancora single stanno facendo a gara per entrare nella parterre di Uomini e Donne in versione Vip. Maria De Filippi è una garanzia, i suoi ascolti anche, e chiunque vorrebbe far parte di questa nuova avventura. La decisione sarebbe stata presa da Mediaset in seguito al calo di ascolti che si è registrato nell’ultimo periodo a causa di scelte sbagliate nel palinsesto. Daydreamer-Le ali del sogno si è rivelata essere una delusione in prima serata, ed è stata nuovamente spostata alla fascia pomeridiana, dopo il Grande Fratello Vip.

Anche Viaggio nella grande Bellezza non ha registrato gli ascolti previsti. Il pubblico italiano, evidentemente, non vuole vedere documentari sul canale che lo ha abituato a leggerezza e momenti anche molto trash. Il GfVip viene messo in difficoltà da Il cantante mascherato di Milly Carlucci e anche Barbara D’Urso, nonostante il suo continuo vantarsi di inesistenti ascolti record, viene sempre più spesso battuta da Alberto Matano con La vita in diretta. E’ tempo di difficoltà per Mediaset, che chiama subito in suo aiuto Maria De Filippi, pronta a riequilibrare la situazione con Uomini e Donne versione Vip.

Una novità che ci entusiasma e ci incuriosisce, e già partono le voci riguardo chi potrebbero essere le dame e i cavalieri di questa edizione tutta rinnovata. Si parla dell’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, oppure di Valeria Marini, arrivando ad Elisabetta Gregoraci, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Sono moltissime le candidature per il nuovissimo Uomini e Donne: “Magari è la volta buona che incontro l’amore” ha detto Francesca Cipriani; “Da sempre sogno di parteciparvi” sono invece le parole della showgirl Paola Caruso. Anche l’attrice Emanuela Tittocchia vorrebbe il suo posto: “Penso sia l’unica speranza che ho per trovare l’amore”.

Insomma, di Vip single ce ne sono davvero moltissimi, e non vediamo l'ora di vedere le loro avventure amorose in televisione. A commentare le storie che nasceranno e termineranno, non saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti, che continueranno a essere gli opinionisti in fascia pomeridiana. Il loro posto a Uomini e Donne, probabilmente, verrà affidato a Giulia De Lellis, ex corteggiatrice del dating show ed ex fidanzata di Andrea Damante, e Tommaso Zorzi, che sta piacendo molto al GfVip e che ha dichiarato apertamente il suo desiderio di lavorare per Maria De Filippi.