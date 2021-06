È vero che bere birra, attira le zanzare?

Si dice spesso che bere birra, attira le zanzare. È una leggenda metropolitana, o effettivamente è così? Scopriamolo insieme

È vero che bere birra favorisce le punture di zanzare?

Con l’arrivo dell’estate aumentano le temperature, e con loro le cose piacevoli da fare, come lunghe passeggiate, cene all’aperto, andare al mare e sdraiarsi in giardino.

Tuttavia, con i mesi caldi arrivano anche i primi fastidi, ovvero gli insetti o in particolare le zanzare che danno davvero fastidio, ostacolando spesso le cose belle da fare.

Queste infatti “attaccano” con le loro punture che causano pruriti fastidiosi, ma anche i ronzii che non ci fanno dormire la notte. Inoltre si è detto che le la nostra pelle è più o meno soggetta alle punture di zanzare, in base a ciò che mangiamo o beviamo.

Si legge spesso che chi beve birra, attira maggiormente le zanzare, ma sarà vero? Scopriamolo insieme

La birra attira le zanzare: tutta la verità

Ebbene, bere birra aumenta le punture di zanzara, ma perché? È stato dimostrato da uno studioso francese, durante un esperimento fatto in Africa per contrastare lo svilupparsi della malaria.

Si dice infatti che durante questo esperimento, le persone che avevano bevuto birra, erano state maggiormente punte rispetto a chi non ne aveva bevuto.

Ovviamente il motivo non è chiaro. Forse perché le zanzare sotto attratte dall‘odore che assume il corpo dopo aver assimilato alcol, oppure per l’aumento della temperatura corporea.

Oltre a chi beve birra, a chi pungono le zanzare

Le zanzare pungono soprattutto chi è in sovrappeso, oppure le donne in gravidanza perché nel respirare emettono una maggiore quantità di anidride carbonica.

Questi insetti sono attratti anche dall’acido lattico, e quindi da chi fa sport, ma anche da chi suda perché aumenta la temperatura corporea.

È stato studiato che le zanzare sono attirate da chi assume alimenti ricchi di colesterolo, e quindi fritti e formaggi stagionati.

Rimedi naturali per tenere lontano le zanzare

Quasi tutti sanno che ci sono degli odori particolari che le zanzare odiano, come la lavanda e la citronella, ma anche geranio e menta. Quindi questi, sono degli ottimi rimedi naturali per tenerle lontane.

Inoltre, per non farle avvicinare, sarebbe preferibile non far accumulare ristagni d’acqua.