early-warnings-for-all,-il-sistema-di-allerta-globale-per-gli-eventi-climatici-estremi

Si chiama “Early Warnings for All” ed è un’iniziativa globale per garantire che, entro il 2027, tutti sulla Terra siano protetti da allerte precoci. Ci sta lavorando con grande solerzia l’Organizzazione meteorologica mondiale, consapevole che un avviso tempestivo è fondamentale per mettere in salvo vite e mezzi di sussistenza da eventi climatici sempre più estremi, come il ciclone tropicale Freedy che ha recentemente devastato un’area compresa tra Madagascar, Mozambico, Malawi e Zimbabwe.

Per sostenere e sollecitare l’iniziativa , il 21 marzo il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha convocato un gruppo consultivo di leader di agenzie delle Nazioni Unite, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni umanitarie, società civile, assicurazioni e società IT. con l’obiettivo di conferire al progetto maggiore influenza politica, tecnologica e finanziaria così che Eary Warnings for All diventi presto realtà per tutti, ovunque.

I mesi a venire vedranno l’intensificarsi dell’azione coordinata per mettere in campo “Early Warnings for All”, inizialmente in 30 Paesi particolarmente a rischio, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i Paesi meno sviluppati, ma si prevede l’aggiunta di altri Paesi man mano che il lavoro con i partner aumenterà il ritmo, le dimensioni e le risorse.

“ Ora è arrivato il momento di garantire risultati da parte nostra. Milioni di vite sono in pericolo, è inaccettabile che i Paesi e i popoli che hanno contribuito meno a creare la crisi stiano pagando i prezzi più alti”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. “Le persone in Africa, Asia meridionale, America meridionale e centrale e piccoli stati insulari hanno 15 volte più probabilità di morire a causa di disastri climatici. Queste morti sono prevenibili. Le prove sono chiare: i sistemi di allerta precoce sono una delle misure più efficaci di riduzione del rischio e di adattamento al clima per ridurre la mortalità in caso di calamità e le perdite economiche”.

At a time of worsening climate chaos, early warning systems save lives & livelihoods on a massive scale. This year, we will fast-track our work to build & strengthen these systems in 30 countries. We won’t stop until every person in the world is covered by 2027. — António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023

La metà dei paesi a livello globale non dispone di adeguati sistemi di allerta precoce e, ancora più grave, non dispone di quadri normativi per trasformare gli allarmi precoci ai piani di emergenza.

“Le inondazioni senza precedenti in Mozambico, Malawi e Madagascar causate dal ciclone tropicale Freddy evidenziano ancora una volta che il clima e le precipitazioni stanno diventando più estremi e che i rischi legati all’acqua sono in aumento”, ha affermato il segretario generale dell’OMM Prof. Petteri Taalas. “Le aree più colpite hanno ricevuto mesi di pioggia nel giro di pochi giorni e gli impatti socio-economici sono catastrofici”.

“Preavvisi accurati combinati con una gestione coordinata dei disastri sul campo hanno impedito che il bilancio delle vittime aumentasse ancora di più. Ma possiamo fare ancora meglio ed è per questo che l’iniziativa ‘Early Warnings for All’ è la massima priorità per l’OMM. Oltre a evitare danni, i servizi meteorologici, climatici e idrologici sono economicamente vantaggiosi per l’agricoltura, i trasporti aerei, marittimi e terrestri, l’energia, la salute, il turismo e varie attività commerciali”, ha affermato.

L’OMM e l’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) stanno guidando l’iniziativa Early Warnings for All, insieme all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e alla Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (IFRC).

“L’operatività di questa iniziativa è un chiaro esempio di come il Sistema delle Nazioni Unite e i partner possono lavorare insieme per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza dai disastri. I sistemi di allerta precoce inclusivi e multi-rischio che chiudono l’”ultimo miglio” sono tra i migliori metodi di riduzione del rischio di fronte ai pericoli legati al clima e ai pericoli geofisici come gli tsunami. Raggiungere questo obiettivo non è solo un chiaro traguardo nel quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, ma anche un imperativo morale”, ha affermato Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretario generale per la riduzione del rischio di catastrofi e capo dell’UNDRR.

I sistemi di allerta precoce sono considerati uno strumento molto vantaggioso per l’adattamento ai cambiamenti climatici perché sono un modo relativamente economico ed efficace per proteggere le persone e i beni dai pericoli, tra cui tempeste, inondazioni, ondate di caldo e tsunami, solo per citarne alcuni.

L’Organizzazione metereologica mondiale sottolinea che un avviso anche solo di 24 ore per un evento pericoloso imminente può ridurre del 30% i danni che ne derivano e che la Global Commission on Adaptation ha scoperto che spendere solo 800 milioni di dollari per tali sistemi nei Paesi in via di sviluppo eviterebbe perdite da 3 a 16 miliardi di dollari all’anno.

L’articolo Early Warnings For All, il sistema di allerta globale per gli eventi climatici estremi proviene da The Map Report.

Vittorio Ferla