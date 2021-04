earth-day:-le-iniziative-che-rendono-omaggio-al-pianeta

Tantissime le manifestazioni non stop in televisione in occasione della Giornata mondiale della Terra

L’Earth day o Giornata mondiale della Terra è una ricorrenza che si celebra ogni 22 aprile dal 1970 per sensibilizzare sulla tutela del nostro pianeta. Ecologia e sostenibilità sono le parole più ricercate oggigiorno, e con la pandemia l’attenzione all’ambiente e alle proprie scelte è aumentata. Lo scopo dell’Earth day è proprio di orientare i consumatori verso uno stile di vita più rispettoso dei nostri ecosistemi in materia di acquisti, spostamenti, alimentazione per tutelare la flora e la fauna del pianeta, messe a rischio da un uso spregiudicato delle risorse. Quando si parla di comportamenti green si pensa spesso a scelte radicali, ma non è così. Limitare l’uso della plastica, evitare oggetti monouso, differenziare i rifiuti, risparmiare l’acqua, acquistare prodotti locali e genuini, sono tutte scelte semplici, che possono essere implementate nella quotidianità per preservare il pianeta per le generazioni presenti e future.

Earth Day 2021: la televisione scende in campo per la sostenibilità

Anche la televisione, visto il suo vasto bacino di ascolto, si è adoperata per l’Earth Day 2021. Focus, la rete tematica Mediaset dedicata alla divulgazione, ha voluto rendere omaggio a questa ricorrenza con una giornata intera a tema, con un non-stop dalle ore 7.30 del mattino fino a notte inoltrata. Centrale, in prima serata, il documentario – in prima visione assoluta – “Tsunami: una minaccia globale”, che spiega la possibile relazione tra cambiamento climatico e intensificazione della portata distruttiva di alcuni fenomeni naturali, come appunto gli tsunami, e delle tecniche che si stanno sviluppando per proteggere l’umanità da queste calamità naturali.

Rai Play invece ha creato la maratona #onepeopleoneplanet: 13 ore di diretta, a partire dalle 7:00, con Gianni Milano. Ospiti saranno Marco Liorni, Eleonora Daniele, Pino Strabioli, Paola Saluzzi, Carolina Rey, Marco Frittella, Mario Tozzi, Marino Bartoletti. Importante il focus sull’importanza della musica nell’unire i popoli, le generazioni e gli stili, soprattutto in un periodo in cui il mondo dello spettacolo è in grave crisi a causa del Covid-19. Tra gli altri, interverranno Roberto Vecchioni, Malika Ayane e Francesco Gabbani. La kermesse sarà animata da interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e campagne. Una forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell’ambiente in questa grave fase di crisi climatica.

Infine, Camilla Filippi, Claudia Gerini, Dario Bressanini e Giorgio Marchesi reciteranno in “Earth Park”, un mockumentary (ossia un documentario ironico e parodistico) ambientato nel 3016 su un altro pianeta, in un futuro distopico dove gli esseri umani, dopo aver causato la propria autodistruzione e quella della Terra, sono stati clonati per osservarne il comportamento. I cloni però sono del tutto indifferenti alla bellezza del pianeta Terra. Con un tono fortemente satirico, il video, girato nel Parco di Veio nei pressi di Roma, grazie al sostegno della proprietaria Ilaria Venturini Fendi, è di supporto alla campagna STOPGLOBALWARMING.EU, promossa da Marco Cappato, che invita tramite una raccolta firme la Commissione Europea a tassare le emissioni di CO2.

Foto: Ufficio stampa

