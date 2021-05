eccellenza-e-bellezza,-cucite-insieme

L’eccellenza è fare una cosa comune in un modo non comune, disse una volta lo scrittore afroamericano Booker T. Washington. In termini abitativi, il cosiddetto new normal ci ha insegnato che questa affermazione corrisponde a una verità inconfutabile: il modo di vivere gli spazi domestici è cambiato radicalmente, comportando nuove necessità, esigenze e desideri che si concentrano sui particolari, la sostenibilità, la qualità sartoriale, e non più su una visione d’insieme. Poiché la casa è diventata il centro di tutto, abbiamo riscoperto l’essenza profonda del comfort, che è sempre legato alla qualità progettuale e manifatturiera. Ma per rispondere a criteri superlativi, il comfort deve essere autentico e raffinato, concepito per case che rispecchiano la personalità di chi le vive, raccontando le nostre scelte di ogni giorno. Grazie ad aziende come Rivolta Carmignani, storica eccellenza italiana nel settore della biancheria di pregio, abbiamo la possibilità di rendere i nostri spazi più accoglienti e le nostre stanze più preziose.

Per Rivolta Carmignani, la maestria artigianale e la ricerca nei filati permettono la creazione di allestimenti tessili di pregio, rifiniti con dettagli minuziosi e personalizzati con precisione sartoriale per ciascun cliente, sia che si tratti di allestimenti per alberghi e hotel, sia dell’arredamento di yacht e spazi domestici. Tra le poche aziende ad aver conservato una filiera produttiva interamente italiana, Rivolta Carmignani è ambasciatrice del made in Italy nel mondo sin dal 1867, quando Leopoldo Rivolta avviò la sua produzione di tessuti nello stabilimento di Macherio (a pochi chilometri da Milano), per soddisfare i desideri di una clientela molto esigente, ospite abituale dell’hôtellerie di lusso.

La sua storica vocazione internazionale ne ha stimolato l’evoluzione continua e alimenta ancora oggi una cultura aziendale aperta e dinamica che, dopo sei generazioni, continua a proporre in oltre 90 Paesi del mondo prodotti dall’eleganza senza tempo, coniugando le più raffinate tecniche artigianali con tecnologie all’avanguardia, in un continuo rimando tra passato, presente e futuro. Ma se il fascino e l’eleganza dei tempi lontani sono testimoniati dall’archivio della storica azienda lombarda, l’attitudine per il domani è confermata dalla qualità durevole dei suoi prodotti, scegliendo capi di pregio da tramandare, regalare, amare nel tempo.

Collezione Kanapa

La collezione Kanapa, risultato della continua ricerca di soluzioni innovative da parte dell’azienda, volta a soddisfare le esigenze dei più raffinati ne rappresenta un esempio emblematico. La canapa è un tessuto dall’aspetto fresco e leggero, dietro al quale si cela un filato, in realtà, molto forte e resistente. Coltivata senza additivi chimici, pesticidi e fertilizzanti, la canapa si propone come la fibra naturale per eccellenza, altamente igienica, anallergica e dotata di una grande capacità di assorbenza dell’umidità. Il comfort tutto contemporaneo della collezione Kanapa è disponibile in due tonalità neutre in grado di adattarsi a ogni ambiente con grande eleganza: bianco e giallo cuoio.

Collezione Shangri-La Jacquard

La passione per l’eccellenza di Rivolta Carmignani trova una dimostrazione concreta anche nell’elegante collezione Shangri-La Jacquard, che sfavilla per il suo susseguirsi di greche orientali. Giochi e riflessi di luce realizzati grazie alla sapiente tecnica jacquard di Rivolta Carmignani danno enfasi all’essenzialità del disegno e alla leggerezza del suo movimento. Preziosi filati di puro cotone(600 fili al pollice) danno vita a sofisticati rasi dalla mano morbida e setosa. La collezione Shangri-La Jacquard esprime classe ed eleganza e ben si adatta agli arredamenti di raffinata contemporaneità. Simbolo di prestigio per i consumatori più attenti alla qualità e alla cura dei dettagli, la linea Shangri-La Jacquard é disponibile nel colore bianco.

Ma l’eccellenza, specie nel mondo dei tessuti, va misurata con le sensazioni tattili. Appare quindi perfettamente naturale che Rivolta Carmignani abbia deciso di proseguire la sua partnership con La Rinascente, tempio internazionale del luxury shopping, con un ampio spazio presso La Rinascente Milano all’interno del sesto piano dedicato all’arredamento e al tessile. Lo spazio, elegante e raffinato, esprime al meglio i valori di Rivolta Carmignani, il concept di esposizione dà risalto alle diverse collezioni letto, spugne ed elementi di arredo come plaid e cuscini. Uno step importante nel percorso di sviluppo della rete di vendita del brand, a seguito dell’apertura della sua boutique online. La distribuzione di Rivolta Carmignani nel mondo si caratterizza, infatti, per la sua esclusività e accuratezza nella selezione dei partner; un modello di business che l’azienda utilizza da oltre 150 anni nel mondo dell’hôtellerie di lusso e che oggi applica nell’ambito retail.

Il corner si compone di proposte continuative come le collezioni Lounge e Prestige, sofisticate ed eleganti, caratterizzate da elementi decorativi di estrema essenzialità, e di proposte stagionali come Kanapa, descritta precedentemente, Bristol e Eden con stampe a motivi floreali disponibili in diverse nuance e Piquet Piquet con decoro a rombi dall’effetto tridimensionale. Le collezioni Shangri-La, Ecurie d’Angers e Royal, invece, offrono la possibilità di abbinare la parure letto alla collezione di spugne per il bagno per un corredo degno di un hotel a cinque stelle. La collezione di biancheria per la casa Ecurie d’Angers si ispira all’ambiente sofisticato e ricco di storia delle Scuderie francesi di Anger: caratterizzata da un’impuntura sartoriale, realizzata a mano, è espressione dell’equilibrato mix tra classico e contemporaneo. Delicate nuance accompagnano il prezioso e raffinato ricamo della collezione Royal lungo una greca di unica e preziosa classicità. Un filo d’oro sottolinea con discrezione i rilievi dei motivi realizzati ad arte, grazie all’esperienza e al sapiente uso della tecnologia. Un’occasione unica per immergersi nell’universo del brand, un viaggio nella raffinatezza e nel comfort di filati pregiati e decori senza tempo, per provare a casa l’esperienza dei migliori hotel del mondo.La collezione completa di Rivolta Carmignani con letto, spugne e tavola, è disponibile presso La Rinascente Milano e a breve anche a Roma in Via del Tritone e Torino; mentre si può trovare la collezione tavola in tutte La Rinascente d’Italia. Per toccare con mano l’eccellenza.