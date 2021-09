Ecco 1Board, l’app che abbatte le distanze in azienda e fa crescere la produttività

In un periodo storico in cui il paradigma di lavoro è cambiato e la pandemia ha portato a forme lavorative ibride, la fiducia è divenuta un valore fondamentale all’interno di aziende e organizzazioni, un indice in grado di incidere sensibilmente non solo nel clima ma soprattutto nel risultato economico.

Per facilitare comunicazione, interazione, per coinvolgere, motivare e far crescere la qualità di un lavoro sempre più smart, nasce 1BOARD, l’applicazione mobile che stimola e valorizza le relazioni all’interno dell’azienda.

«Potenziare la fiducia ed il coinvolgimento di tutte le persone interne ed esterne all’organizzazione produce evidenti riflessi positivi – commenta Alberto Lamberti, founder di 1BOARD – per questo è importante introdurre uno strumento che da una parte faccia evolvere il livello di profondità dei legami tra le persone e dall’altra consolidi il rapporto con l’azienda, facendola sentire presente e pronta a supportare ogni bisogno della persona. La fiducia si sviluppa essenzialmente sulla base delle esperienze dirette vissute, e in questo particolare momento storico è necessario trovare forme alternative, innovative, sempre più smart, per raggiungere l’obiettivo».

L’INDAGINE

I numeri confermano l’efficacia delle azioni di coinvolgimento e motivazione dei collaboratori aziendali. Un’analisi di Gallup, che ha coinvolto 25 milioni di lavoratori in tutto il mondo, evidenzia come il coinvolgimento continuo e la comunicazione tra dipendenti nelle aziende virtuose abbatte di oltre l’80% l’assenteismo, del 64% gli infortuni sul lavoro, del 41% la difettosità del prodotto. Aumenta inoltre del 14% la produttività, del 18% le vendite e addirittura del 23% la profittabilità.

STIMOLARE LA FIDUCIA

1BOARD nasce per offrire in particolare alle PMI, le aziende che costituiscono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale italiano, in una sola, semplice app che invia notifiche su smartphone e via mail, uno strumento per:

Conoscere . Finita l’era del passaparola nell’area break l’azienda può oggi comunicare ed interagire in forma agile ed immediata con tutti gli attori, a prescindere dalla funzione e dagli strumenti assegnati. Lo smartphone diventa il veicolo principale di partecipazione attiva

. Finita l’era del passaparola nell’area break l’azienda può oggi comunicare ed interagire in forma agile ed immediata con tutti gli attori, a prescindere dalla funzione e dagli strumenti assegnati. Lo smartphone diventa il veicolo principale di partecipazione attiva Condividere . Gli utenti possono contribuire alla discussione dei temi proposti ma anche proporre argomenti di interesse, presentare ad esempio nuovi colleghi. Il sistema può offrire inoltre brevi pillole di formazione a rilascio lento intercalate da corsi di formazione in presenza. Un modo per mantenere la comunicazione inclusiva in realtà che possono prevedere: produzione, logistica, ufficio, persone in smart working, sedi o punti vendita dislocati.

. Gli utenti possono contribuire alla discussione dei temi proposti ma anche proporre argomenti di interesse, presentare ad esempio nuovi colleghi. Il sistema può offrire inoltre brevi pillole di formazione a rilascio lento intercalate da corsi di formazione in presenza. Un modo per mantenere la comunicazione inclusiva in realtà che possono prevedere: produzione, logistica, ufficio, persone in smart working, sedi o punti vendita dislocati. Comunicare . In sostituzione a sistemi di chat è possibile comunicare direttamente con ogni utente abilitato con la garanzia della massima riservatezza sui propri dati di recapito personali.

. In sostituzione a sistemi di chat è possibile comunicare direttamente con ogni utente abilitato con la garanzia della massima riservatezza sui propri dati di recapito personali. Chiedere . Ogni bisogno viene soddisfatto attraverso un filo diretto, personale, con l’azienda. Un sistema di inoltro automatico delle richieste consente di evitare dispersioni di tempo e risorse, garantendo di converso il massimo livello di reattività ed efficienza nelle risposte.

. Ogni bisogno viene soddisfatto attraverso un filo diretto, personale, con l’azienda. Un sistema di inoltro automatico delle richieste consente di evitare dispersioni di tempo e risorse, garantendo di converso il massimo livello di reattività ed efficienza nelle risposte. Segnalare. La prevenzione e la sicurezza sono elementi determinanti. Ogni collaboratore può essere parte attiva segnalando eventuali criticità in tempo reale, oppure suggerendo anche delle idee o soluzioni operative.

L’ECOSISTEMA

L’applicazione consente di affrontare tematiche di sicurezza, supporto IT, igiene, desk, segreteria, formazione, welfare e molto altro in base alle esigenze di ogni singola azienda. Consente inoltre l’accesso e l’inclusione di professionisti esterni selezionati costituendo un vero e proprio ecosistema aziendale di comunicazione e condivisione.

1BOARD è inoltre una tecnologia a impatto zero: offre i propri servizi in cloud senza necessità di integrazioni con sistemi informativi. Tutto è semplice e governabile autonomamente dall’amministratore di sistema.

Per il ‘decollo’ di ogni progetto il team di Komorebi applica una metodologia specifica che coinvolge e motiva in primis gli “sponsor evangelisti”, per accelerare la diffusione e l’utilizzo massivo: «1BOARD – prosegue Lamberti – è un sistema che funziona al massimo se tutti lo usano, per questo dedichiamo particolare attenzione allo startup e forniamo, per le aziende interessate, anche pillole di formazione, video o podcast, da tre minuti l’uno fruibili in qualsiasi luogo e momento».

1BOARD

1BOARD è una iniziativa di Komorebi Srl, una azienda che sviluppa applicazioni verticali per migliorare la socialità e la qualità della vita per gruppi circoscritti di individui. Nata nel 2017 ha sviluppato delle tecnologie di gestione legate al settore condominiale. Nella seconda parte del 2020 attraverso l’ingresso di due nuovi soci di maggioranza e la riorganizzazione strategica del modello di business ha riposizionato, realizzato e rilanciato la nuova piattaforma applicativa DOMI Social, app per i condomini disponibile da febbraio 2021 sugli app stores e 1BOARD, piattaforma per la valorizzazione delle relazioni aziendali disponibile da settembre 2021.

Il gruppo dei team leader è composto da Alberto Lamberti – strategia & sviluppo, Ekaterina Matveeva – ecosistema commerciale & risorse umane, Nicole Girod – comunicazione social & media, Irene Rizzi – operation e supporto clienti.