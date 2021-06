ecco-come-draghi-rottama-il-cashback-stile-conte

Il governo Draghi rottama il cashback voluto dall’esecutivo Conte. Fatti e commenti

Il governo Draghi rottama il cashback voluto dall’esecutivo Conte. Ecco tutti i dettagli.

CHE COSA HA DECISO DRAGHI SUL CASHBACK

Nel decreto legge su fisco e lavoro in arrivo al consiglio dei ministri ci sarà anche lo stop al cashback da giovedì 1° luglio. La decisione è stata comunicata ieri dal premier Mario Draghi nel corso della cabina di regia e confermata nonostante le obiezioni arrivate soprattutto dai Cinque Stelle.

IL COMMENTO DEL SOLE 24 ORE SULLA DECISIONE

Lo stop comunicato ieri da Draghi ferma – ha commentato il Sole 24 Ore – “una delle misure più spinte da Giuseppe Conte, che nel corso della sua seconda stagione a Palazzo Chigi aveva dedicato al cashback lunghe e dettagliate videoconferenze anche nelle settimane più critiche della pandemia”.

I NUMERI DEL CASHBACK

Si chiude il 30 giugno il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app. Al 27 giugno, in base ai numeri dell’app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100 mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro, al momento bisogna aver fatto più di 689 transazioni.

LE RICADUTE CONTABILI DELLA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI

Importanti le ricadute contabili della decisione del governo Draghi, ha rimarcato il Sole 24 Ore: “Perché sei mesi di cashback costano al bilancio pubblico 1,75 miliardi, che a questo punto non verranno più spesi. Si gonfia ancora, quindi, la riserva da oltre 5 miliardi già generata dalle minori uscite rispetto al previsto per gli aiuti a fondo delle partite Iva. Anche se è probabile che il ministero dell’Economia deciderà di accantonare queste somme, insieme alla quota di risparmi da fondo perduto ancora non certificata alla maggioranza, per le prossime mosse”.

LE CRITICHE AL CASHBACK AVVIATO DA CONTE

Fino ad oggi, ha rimarcato il Messaggero, “il cashback ha ricevuto più critiche che plausi. Gli utenti che si sono registrati allo strumento anti-evasione voluto dai Cinquestelle con transazioni valide all’attivo sono 7,8 milioni, mentre le operazioni di pagamento con moneta elettronica registrate da PagoPa arrivano a 731 milioni, che in media corrispondono a circa 10 transazioni a partecipante”.

ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL SOLE 24 ORE SUL CASHBACK ROTTAMATO DA DRAGHI:

Le nubi intorno agli incentivi ai pagamenti con moneta elettronica si erano già addensate nell’ultima fase di costruzione del Pnrr; le bozze del Piano preparate dal Conte-2 prevedevano di dedicare a questa misura quasi 5 miliardi del Recovery Fund, etichettandoli in modo piuttosto elastico alla voce “digitalizzazione della Pubblica amministrazione”. M è sparita dal Pnrr targato Draghi, e non solo per le obiezioni comunitarie al finanziamento di incentivi fiscali generalizzati. Anche dal Pd, che pure era il secondo pilastro del governo giallorosso, era arrivata nei mesi scorsi la proposta di sospendere il cashback per dirottarne le risorse alla lotta alla crisi economica.

Proprio il carattere generalizzato dei premi agli acquisti tracciabili regolati dalla legge di bilancio 2020 è il punto più debole del cashback all’italiana. Perché l’obiettivo del meccanismo è ovviamente quello di combattere l’evasione favorita dall’utilizzo del contante; ma a differenza degli esempi stranieri, che concentrano i premi sulle transazioni relative ai settori più a rischio evasione, la via italiana non faceva distinzioni; impattando così profondamente sul rapporto fra costi e benefici della misura, perché molti premi vanno a compensare acquisti che si sarebbero fatti lo stesso con la carta di credito come accade spesso al supermarket o dal benzinaio, e accentuando il rischio di effetti regressivi per il collegamento fra premi e capacità di spesa del singolo interessato. Tutto questo sarà probabilmente rivisto in modo profondo nei prossimi mesi, con una nuova normativa che potrebbe entrare nella legge di bilancio e che senza dubbio si occuperà anche del superpremio riservato ai 100mila italiani che effettuano il maggior numero di pagamenti digitali e che con le regole attuali favoriva i comportamenti opportunisti di chi frazionava i pagamenti per avere più opportunità di intascare l’assegno. Sempreché i sei mesi di stop non si rilevino la premessa per il tramonto definitivo della misura, che libererebbe altri 3 miliardi sul 2022.