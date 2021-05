ECCO COME I VACCINI TRASMETTONO I VIRUS DA ANIMALE A UOMO (Jean François Saluzzo, consulente OMS e direttore Sanofi)

Leggimi l’articolo

Dr. Jean-François Saluzzo, Direttore di produzione di vaccini e Project Manager Ricerca e Sviluppo per vaccini contro l’AIDS, anti-dengue e contro la SARS della Sanofi Pasteur, ma anche un consulente per l’OMS, ha dichiarato in una video sulla produzione e il controllo dei vaccini che non sanno come funzionano i vaccini.

Non sappiamo come funzionano ma è necessario comunque che si continui assolutamente a vaccinare, dogma e ideologia dell’obbligo !!In questo video, un corso di vaccinologia per medici (sic!). Naturalmente comprende anche diverse altre belle perle che abbiamo voluto condividere con voi qui sotto: “Quali sono gli elementi essenziali del vaccino? Da un lato, ci sono i batteri che verranno utilizzati per produrre vaccini; Esistono anche virus, e un punto importante per tutto ciò che è particolarmente virus, che sono cellule eucariotiche, vale a dire che i vaccini sono prodotti su cellule. Tutto questo nel caso di vaccini virali. Deve essere chiaro che questo è il vivente e tutto ciò che verrà usato per far crescere un virus può essere una fonte di pericolo.

Quando si utilizza, ad esempio, siero di vitello, e anche se si deve essere sicuri che siero di vitello non porta virus nei vaccini BSE (BSE = encefalopatia spongiforme bovina o della mucca pazza), perché ‘ è vivo; lo incorporerai nel tuo vaccino e potresti ritrovartelo nel prodotto finale …Durante tutta questa attività di produzione vivente, in qualsiasi momento vi è il rischio di introduzione di agenti contaminanti nel vaccino… Il potenziale rischio che ci sia un problema con un vaccino non è dovuto agli effetti collaterali, questi li conosciamo, ma è lo stupido incidente che potrebbe introdurre un virus all’interno del vaccino finale.

Negli anni ’60 abbiamo avuto una tragedia, cioè le cellule dei reni delle scimmie sono state contaminate da un virus chiamato SV40 che è un virus tumorigenico, e questo virus è stato trovato per contaminare i vaccini, compresi i virus utilizzati nei bambini. 60 milioni di americani hanno ricevuto questo vaccino tumorigenico. Fortunatamente, si è scoperto che non era adatto all’uomo, ma era solo una grande paura (falso perché ora si è scoperto che causa diversi tipi di cancro) … è successo di nuovo, accadrà di nuovo! “”Nel caso dei virus aviari, c’era il problema con la febbre gialla, che era contaminata da un virus della leucosi aviaria; era anche un dramma. Fortunatamente ancora, 400 milioni di persone hanno ricevuto questo virus della leucosi aviaria dal vivo che si è moltiplicato negli esseri umani, ma fortunatamente non era patogeno. ” (O almeno cosi vi hanno lasciato credere)