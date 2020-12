ecco-come-sarebbero-i-vip-se-fossero-personaggi-disney

Da Chiara Ferragni ad Adriana Grande, passando per Michelle Hunziker, Maria De Filippi e Beyoncé. Abbiamo utilizzato il filtro per trasformare il volto in quello di un personaggio Disney sui personaggi più famosi, scoprendo come sarebbero se fossero principi e principesse di un cartone animato. I risultati sono, come prevedibile, incredibili: Snapchat (l’app che mette a disposizione il filtro) è in grado di riconoscere i volti anche se non si tratta di primi piani, dando vita ad immagini estremamente realistiche.

Dalla foto di coppia di Chiara Ferragni e Fedez con il figlio Leone – una vera famiglia delle favole – alle molte foto dei red carpet di Beyoncé e Belén Rodriguez. In ogni caso, è innegabile che anche secondo l’applicazione di fotoritocco queste sono figure che hanno naturalmente un elemento di fiabesco. In questo caso il filtro di Snapchat, popolarissimo su TikTok e Instagram, risalta gli occhi delle star e ne addolcisce i contorni, dando vita a veri e propri personaggi dei cartoni animati basati sui volti di personaggi celebri.

Ci sono poi i tanti volti italiani anche dello spettacolo: Michelle Hunziker, per esempio, ma anche la presentatrice Maria De Filippi, la collega Antonella Clerici e il calciatore Francesco Totti. Abbiamo inserito anche due figure veramente regali: la Regina Elisabetta e Meghan Markle, una vera principessa che con il filtro di Snapchat diventa un vero personaggio Disney. C’è spazio anche per le star più giovani come Favij, il popolare youtuber. Per utilizzare il filtro e provare a diventare dei personaggi Disney vi basterà aggiornare Snapchat e cliccare su questo link dallo smartphone per accedere direttamente al filtro. Una volta fatto si aprirà l’applicazione e potrete scattare una foto, registrare un video oppure selezionare una fotografia del rullino fotografico alla quale applicare il filtro.