Ecco i magnifici sette della SETTIMA NOTA 2021

La rassegna per la nuova musica d’autore ideata da Luca Bonaffini ha finalmente i suoi vincitori

Dopo un un lungo travaglio, finalmente la seconda edizione del concorso musicale « La settima nota » ha il suo responso : sette artisti per sette « vittorie ». Sì, perché quest’anno la commissione del Premio ha pensato di non avere un unico vincitore sopra tutti ma di di averne, appunto, sette.

L’edizione 2021 mantiene invece, come lo scorso anno, l’identità di “laboratorio discografico” nato nel 2019 dalla partnership di LONG DIGITAL PLAYING EDIZIONI MUSICALI con LC COMUNICAZIONE, MAURICASTER IMMAGINE, LS STUDIO DI REGISTRAZIONE, MUSIC VILLAGE strumenti musicali, GLOBUS TELEVISION e ZANETTISTUDIOS consulenza strategica.

Il progetto laboratorio punta sulla realizzazione di una raccolta live unplugged dei sette artisti risultati essere i più attinenti al progetto editoriale di LDP.

Come ha dichiarato il direttore artistico Luca Bonaffini, non si tratta di qualità maggiore, ma di parametri soggettivi che la commissione ha scelto, solo ed esclusivamente in base alla linea editoriale.

Ecco i magnifici sette e le relative menzioni :

SONA & ARAM (MIGLIOR PROGETTO DISCOGRAFICO)

GIULIO PERIZZOLO (MIGLIOR STRUMENTISTA)

GIORDANO COVA (MIGLIOR AUTORE DI TESTI)

MATTEO MURGIA (MIGLIOR ARTISTA MASCHILE)

STONA (PERSONAGGIO PIU’ ORIGINALE)

MILENA MINGOTTI (MIGLIOR ARTISTA FEMMINILE)

DAVIDE BENVENUTI (MIGLIOR COMPOSITORE)

Gli artsti sovrascritti registreranno DOMENICA 27 GIUGNO presso lo studio LS di Mantova la loro traccia audio che sarà pubblicata nella raccolta, playlist digitale detta anche « compilation », che conterrà le sette tracce dei sette vincitori che verrà distribuita entro l’anno 2021 da Believe Digital.

Saranno contemporaneamente realizzate delle riprese video, finalizzate alla messa in onda del format omonimo, che andrà in onda su GLOBUS TELEVISION e/o tv alternative contestualmente alla pubblicazione discografica.

Sono inoltre emersi 5 (cinque) progetti artistici che hanno attirato l’attenzione della commissione seguenti :

RITO PAGANO (MIGLIOR ROCK BAND)

THE CHOOLERS (MIGLIOR BAND CANTAUTORALE)

DOMENICO RUGGIERO (MIGLIOR CANZONE A TEMA SOCIALE)

PIERO STRADA (MIGLIOR ARTISTA POP)

CANI BASTARDI band (BAND PIU’ ORIGINALE)

I 5 artisti saranno menzionati e presentati (tramite foto o video) nel corso del programma televisivo LA SETTIMA NOTA 2021, quando sarà decisa l’assegnazione della scultura di RAFFAELE DARRA “la settima nota 2021 alla carriera” che verrà consegnata (come tutti gli anni) ad un artista storico.

La direzione artistica e i suoi consulenti hanno inoltre deciso che offrire l’opportunità di discutere eventuali contratti discografici a tutti coloro (gli altri 20 circa finalisti) che non sono stati scelti per la SETTIMA NOTA 2021.