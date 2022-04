Ecco il Mammamisù, il tiramisù della mamma super fresco e leggero

Tiramisù all’ananas, più fresco di quello classico e con un tocco tutto speciale. Una variante tutta estiva, buona e più fresca di quella che si gusta comunemente. E’ una ricetta sicuramente particolare, che magari non piacerà agli amanti di questo dolce, quelli più sfegatati, però sicuramente rappresenta una novità che ha una nota acidula atta a sgrassare un po’ la bocca.

Questo tiramisù all’ananas è davvero un un dessert diverso, molto gustoso che ha un gusto nuovo in bocca, una sorpresa anche per i vostri commensali che non si aspettano un dolce del genere, diverso e ottimo in ogni occasione al tempo stesso.

Ingredienti del Tiramisù all’ananas

250 gr. di mascarpone

200 ml di panna da montare

4 uova

2 cucchiai di zucchero

1 scatola di ananas in scatola

1 pacco di savoiardi

Preparazione

Sgocciolare bene le fette, lasciarne 4 o 5 da parte per la decorazione, tritare le altre e mettere con il liquido in una ciotola. Sbattere molto bene i tuorli con lo zucchero,unire il mascarpone fino a quando il composto risulta gonfio e spumoso ,montare gli albumi a neve e la panna separatamente :mescolare panna ,crema al mascarpone e albumi.

Stendere i savoiardi ;bagnare con succo dell’ananas misto a ananas tritato e …..formare il primo strato nella teglia. Mettere metà della crema e continuare così con altri savoiardi,bagnare e altra crema fino ad esaurimento degli ingredienti. Si termina con uno strato di crema e si guarnisce a piacere con le fette di ananas lasciate da parte.

